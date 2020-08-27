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РБК
РБК

Белорусская «дочка» Сбербанка ограничила выдачу кредитов

БПС-Сбербанк, дочерний банк Сбербанка в Белоруссии, с 28 августа на время прекратит выдачу кредитов физическим лицам. Об этом говорится в сообщении финансовой организации, 98,43% акций которой принадлежит Сбербанку.В источнике
С чего всё началось
«БПС-Сбербанк информирует о временной приостановке с 28 августа приёма кредитных заявок (заявок на увеличение кредитного лимита) от физических лиц», — сообщили
 в банке.
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