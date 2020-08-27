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Белорусская «дочка» Сбербанка приостановила выдачу кредитов физлицам

Отмечается, что выдача кредитов физическим лицам приостановлена «с учётом повышенного спроса и опережающих темпов предоставления заёмных средств относительно бизнес-плана». Также в банке заявили, что кредитные заявки, которые были приняты не позднее 27 августа, рассмотрят в установленном порядке.В источнике
С чего всё началось
«БПС-Сбербанк информирует о временной приостановке с 28 августа приёма кредитных заявок (заявок на увеличение кредитного лимита) от физических лиц», — сообщили
 в банке.
RT на русском12:05
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Национальная служба новостей

Дочка Сбербанка в Белоруссии прекратила выдавать кредиты физлицам

Национальная служба новостей12:33
RT на русском

Белорусская «дочка» Сбербанка приостановила выдачу кредитов физлицам

RT на русском12:05
РИА Новости

Белорусская «дочка» Сбербанка приостановила прием заявок на кредиты

РИА Новости12:21
Взгляд.ру

Часть банков в Белоруссии перестали выдавать кредиты

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Life.ru

Несколько белорусских банков перестали выдавать кредиты физлицам

Life.ru12:25
Московский Комсомолец

Белорусская «дочка» Сбербанка прекратила выдавать кредиты гражданам

Московский Комсомолец11:52
Говорит Москва

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