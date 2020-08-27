Если какая еще скотина напишет, что мне легко все достается в этой жизни… Я все равно ничего никому не докажу. Читайте между строк. Да, у меня непростая, но любимая доля. Мне повезло, в отличие от некоторых людей, заниматься любимым делом.

Дима Билан Российский певец