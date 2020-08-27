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Белорусская «дочка» Сбербанка приостановила выдачу кредитов физлицам

Отмечается, что выдача кредитов физическим лицам приостановлена «с учётом повышенного спроса и опережающих темпов предоставления заёмных средств относительно бизнес-плана». Также в банке заявили, что кредитные заявки, которые были приняты не позднее 27 августа, рассмотрят в установленном порядке.В источнике
С чего всё началось
«БПС-Сбербанк информирует о временной приостановке с 28 августа приёма кредитных заявок (заявок на увеличение кредитного лимита) от физических лиц», — сообщили
 в банке.
RT на русском12:05
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Белорусская «дочка» Сбербанка прекратила выдавать кредиты гражданам

Московский Комсомолец11:52
Взгляд.ру

Часть банков в Белоруссии перестали выдавать кредиты

Взгляд.ру12:08
RT на русском

Белорусская «дочка» Сбербанка приостановила выдачу кредитов физлицам

RT на русском12:05
Rambler News Service

Белорусская «дочка» Сбербанка приостановила прием кредитных заявок от физлиц

Rambler News Service12:12
Говорит Москва

Дочерняя компания Сбербанка в Белоруссии приостановила выдачу кредитов

Говорит Москва11:49

Дима Билан госпитализирован с пневмонией

Если какая еще скотина напишет, что мне легко все достается в этой жизни… Я все равно ничего никому не докажу. Читайте между строк. Да, у меня непростая, но любимая доля. Мне повезло, в отличие от некоторых людей, заниматься любимым делом.
Дима Билан
Российский певец
CT news11:35
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В Киеве порвался самый большой флаг Украины

Ранее в Киеве накануне празднования Дня Государственного флага 23 августа на новом флагштоке на холмах рядом с Национальным музеем истории Украины во Второй мировой войне был поднят самый большой флаг страны.
Газета.Ru10:39
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МИД РФ: Лавров и Макей выступают за нормализацию ситуации в Белоруссии

Главы МИД РФ и Белоруссии — Сергей Лавров и Владимир Макей — во время телефонных переговоров отметили важность нормализации ситуации в республике в кратчайшие сроки через национальный диалог, сообщили представители российского Министерства иностранных дел.
News.ru11:29

В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUM01:37
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Минобороны объяснило инцидент между военными России и США в Сирии

Международную коалицию во главе с США в Сирии предупредили заранее о следовании колонны российской военной полиции, заявил в телефонном разговоре с председателем объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Миллом начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов.
РИА Новости05:35
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Путин рассказал о самочувствии дочери после вакцинации от коронавируса

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Владимир Путин
Evo-rus.com09:29
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«На пороге тотального карантина»: Украинский эпидемолог сообщил о подготовке усиления антиковидных мер

Украинским властям придётся пойти на закрытие предприятий и компаний в связи с ужесточением карантина, поскольку нынешние меры не помогают справиться с распространением коронавирусной инфекции.
ИА Новороссия01:49

Тихановская заявила, что является президентом Белоруссии, которого избрал народ

Во время интервью германскому изданию Bild Светлана Тихановская (на фото), бывший претендент на пост президента Белоруссии, заявила, что является президентом республики, избранным народом.
Ореанда-Новости09:18
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