Белорусская милиция задержала фотокорреспондента ТАСС в Минске
Смотрите также
Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР
В Петербурге после столкновения сошли с рельсов два товарных поезда
Кучма ушел из контактной группы по Донбассу
Спутник Sentinel заснял запуск российского «Кинжала»
Найденные обломки самолета не принадлежат пропавшему в Бурятии Ан-2
Курс евро достиг 85 рублей впервые со 2 апреля
В драке с участием боксера и чемпионки мира погиб 40-летний россиянин
СК предъявил новое обвинение осужденному за коррупцию экс-главе Коми
Выпускник из Великого Новгорода сдал три экзамена ЕГЭ на 100 баллов
Кристина Асмус анонсировала премьеру фильма со своей «обнаженкой»
В ходе разговора Путина и Зеленского обсуждался обмен удерживаемых лиц
ПВО Сирии сбили беспилотник Израиля
Международное сообщество приступило к сборке реактора проекта ITER
Обвиняемый в госизмене Иван Сафронов отказался от сделки со следствием
Цены на отдых в Турции оказались ниже, чем в Сочи
Глава UFC назвал дату боя Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи
Hyundai подала ходатайство в ФАС о приобретении завода GM в Петербурге
РБК сообщил о скором возобновлении авиасообщения с двумя странами
Шнуров в Хабаровске вышел на митинг вместе с протестующими
Посол США в Корее сбрил усы, которые оскорбляли корейцев
Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР
РБК сообщил о скором возобновлении авиасообщения с двумя странами
В Петербурге после столкновения сошли с рельсов два товарных поезда
Белорусская милиция задержала фотокорреспондента ТАСС в Минске
Пашинян ответил на пост Симоньян с критикой армянских властей
Курс евро достиг 85 рублей впервые со 2 апреля
МТС получил первую лицензию на 5G в России
Обвиняемый в госизмене Иван Сафронов отказался от сделки со следствием
Кучма ушел из контактной группы по Донбассу
Чемезов сообщил о проработке поставки Турции второй партии С-400
В Хабаровске водителя «фургаломобиля» арестовали на восемь суток
СК предъявил новое обвинение осужденному за коррупцию экс-главе Коми
Генпрокуратура потребовала изъять имущество Арашукова и его семьи
В Минске милиция задержала фотокорреспондента ТАСС в Белоруссии Наталью Федосенко, сообщает ТАСС. Об этом агентству сообщила по телефону сама Федосенко. По ее словам, вместе с ней также задержаны журналисты агентства Reuters, телеканала «Белсат» и портала Тut.by.В источнике
Подробнее о событии