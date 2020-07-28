Белорусская милиция задержала фотокорреспондента ТАСС в Минске

В Минске милиция задержала фотокорреспондента ТАСС в Белоруссии Наталью Федосенко, сообщает ТАСС. Об этом агентству сообщила по телефону сама Федосенко. По ее словам, вместе с ней также задержаны журналисты агентства Reuters, телеканала «Белсат» и портала Тut.by.