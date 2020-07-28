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BFM.ru
BFM.ru

Белорусская милиция задержала фотокорреспондента ТАСС в Минске

В Минске милиция задержала фотокорреспондента ТАСС в Белоруссии Наталью Федосенко, сообщает ТАСС. Об этом агентству сообщила по телефону сама Федосенко. По ее словам, вместе с ней также задержаны журналисты агентства Reuters, телеканала «Белсат» и портала Тut.by.В источнике
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Задержанных в Минске журналистов отпустили после проверки документов

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RT на русском

ГУВД Минска прокомментировало задержание ряда журналистов

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Группу журналистов задержали возле КГБ Белоруссии в Минске

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В Минске у здания КГБ задержали журналистов

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МВД: фотокорреспондента ТАСС отпустят после проверки документов

Газета.Ru09:37
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Задержанных в Минске журналистов отпустят после проверки документов

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Задержанных в Минске журналистов отпустили из милиции

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Возле здания КГБ в центре Минска задержаны журналисты

КП - Беларусь09:26
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Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР

Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР
Известия06:39
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Афганские террористы обещают прекратить огонь ради Курбан-байрама

Боевики террористического движения «Талибан» (группировка запрещена в России) пообещали прекратить огонь на три дня ради одного из главных праздников мусульман Ид аль-Адха — Курбан-байрама, который отмечают в 2020 году с 30 июля по 3 августа.
News.ru10:05
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Глава UFC назвал дату боя Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи

Бой действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи состоится 24 октября, сообщил глава промоушена Дэйна Уайт.
РИА Новости08:28
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Бывший режиссёр Dragon Age покинул Ubisoft после отмены его ролевой игры про короля Артура

Как выяснилось, на протяжении своей работы в Ubisoft Quebec Лэйдлоу трудился над крупнобюджетной ролевой игрой Avalon (кодовое название) по мотивам приключений короля Артура и рыцарей Круглого стола.
3DNews09:32
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