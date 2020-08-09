Белорусская милиция задерживает собравшихся на протесты
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В Могилеве задержаны как минимум три человека - около торгового центра «Атриум» собралось десятки человек. Оппозиция намерена собраться рядом с избирательными участками и организовать масштабные акции протеста по всем городам страны сразу после окончания выборов.В источнике
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Белорусская милиция задерживает собравшихся на протесты. Начались столкновения
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