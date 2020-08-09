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Русская Планета
Русская Планета

Белорусская милиция задерживает собравшихся на протесты

В Могилеве задержаны как минимум три человека - около торгового центра «Атриум» собралось десятки человек. Оппозиция намерена собраться рядом с избирательными участками и организовать масштабные акции протеста по всем городам страны сразу после окончания выборов.В источнике
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Русская Планета

Белорусская милиция задерживает собравшихся на протесты

Русская Планетавчера в 16:09
Телеканал 360°

Белорусская милиция задерживает собравшихся на протесты. Начались столкновения

Телеканал 360°вчера в 14:44
Readovka.ru

Белорусская милиция приступила к задержанию людей на избирательных участках

Readovka.ruвчера в 14:37
Фонтанка.Ру

Пока в Петербурге собираются, в Минске уже задерживают. Возмущенных избирателей забирает милиция

Фонтанка.Рувчера в 14:04
Московский Комсомолец

В Белоруссии начали задерживать людей около избирательных участков

Московский Комсомолецвчера в 14:02

Российские авиакомпании 10 августа возобновят полеты на курорты Турции

Полеты российских и турецких авиаперевозчиков, которые доставят россиян в курортные турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью, возобновятся завтра, 10 августа, сообщает Росавиация.
Российские авиакомпании 10 августа возобновят полеты на курорты Турции
Коммерсантъвчера в 11:59
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Тихановская призвала силовиков остановить насилие на протестах

Кандидат в президенты Белоруссии и супруга видеоблогера Сергея Тихановского Светлана обратилась с заявлениям к милиции, войскам и участникам протестов, которые начались после закрытия избирательных участков.
Тихановская призвала силовиков остановить насилие на протестах
РБК18:16
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Борису Титову сообщили, сколько погашено долгов по госконтрактам

«С учетом важности скорейшего восстановления экономики, пострадавшей от пандемии новой коронавирусной инфекции, вопрос надлежащего исполнения публичными заказчиками своих обязательств перед добросовестными хозяйствующими субъектами приобретает первоочередное значение»,— говорится в письме первого заместителя генпрокурора РФ Александра Буксмана бизнес-омбудсмену Борису Титову.
Коммерсантъ18:30

Ревин назвал моторы, способные проехать 500 тыс. километров

У немецкого Volkswagen, который пересмотрел российскую линейку двигателей в пользу наддувных ДВС, до 2015 года имелся сверхнадежный и по-настоящему ресурсный восьмиклапанный «атмосферник» BSE 1.6 MPI с отдачей 102 л.с. В свое время он полагался сразу на несколько моделей компании, в том числе на Skoda Octavia II, Volkswagen Golf V и VI, Jetta V и Passat B6.
SpeedMeвчера в 12:38
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Состояние Владислава Крапивина ухудшилось после выписки

Известный советский и российский писатель Владислав Крапивин почувствовал себя хуже после выписки из больницы, сообщает ТАСС со ссылкой на командора юношеского отряда "Каравелла" Ларису Крапивину.
Вести.Ruвчера в 12:48
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Подрядчикам на раскопках в Чите предложили работать круглосуточно

Сити-менеджер Читы Александр Сапожников поручил штрафовать подрядчиков за отсутствие ограждений на местах земляных работ в городе и предложил им работать круглосуточно, сообщил 10 августа корреспондент «МК в Чите» с планерного совещания.
Московский Комсомолец Чита20:42
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Ещё семь человек скончались от коронавируса в Новосибирской области

По данным оперативного штаба Новосибирской области по ситуации с коронавирусом на утро 9 августа 2020 года, за сутки семь человек скончались от коронавируса: 62-летний и 70-летний мужчины, 45-летняя, 68-летняя, 71-летняя и две 74-летние женщины.
Вести Новосибирсквчера в 01:01
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Мэр Нагасаки призвал Россию и США сократить ядерные арсеналы

Мэр Нагасаки Томихиса Тауэ призвал мировых лидеров сохранить Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и выработать реальный путь к сокращению двух крупнейших ядерных арсеналов, принадлежащих США и России.
Ридусвчера в 03:16
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