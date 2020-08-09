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Русская Планета
Русская Планета

Белорусская милиция задерживает собравшихся на протесты

В Могилеве задержаны как минимум три человека - около торгового центра «Атриум» собралось десятки человек. Оппозиция намерена собраться рядом с избирательными участками и организовать масштабные акции протеста по всем городам страны сразу после окончания выборов.В источнике
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Русская Планета

Белорусская милиция задерживает собравшихся на протесты

Русская Планетавчера в 16:09
Телеканал 360°

Белорусская милиция задерживает собравшихся на протесты. Начались столкновения

Телеканал 360°вчера в 14:44
Московский Комсомолец

В Белоруссии начали задерживать людей около избирательных участков

Московский Комсомолецвчера в 14:02
Readovka.ru

Белорусская милиция приступила к задержанию людей на избирательных участках

Readovka.ruвчера в 14:37
Фонтанка.Ру

Пока в Петербурге собираются, в Минске уже задерживают. Возмущенных избирателей забирает милиция

Фонтанка.Рувчера в 14:04
РБК

СМИ сообщили о задержаниях в Белоруссии после окончания выборов

РБКвчера в 14:39

Государственные экзит-полы показали победу Лукашенко с 79,7% голосов

Действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко, по результатам экзит-полов, на выборах президента страны набрал 79,7%, сообщает госагентство БелТА со ссылкой на Молодежную лабораторию социологических исследований РСОО "БКМО".
Интерфаксвчера в 14:00
1,7K

Льюис нокаутировал Олейника на UFC Vegas 6, Уайдман победил Ахмедова

Возглавило турнир противостояние двух тяжеловесов - россиянина Алексея Олейника (59-14-1) и американца Деррика Льюиса (24-7, БН: 1). Удав одержал две впечатляющие победы подряд над Морисом Грином и Фабрисио Вердумом, причем сумел действительно удивить именно в бою с бразильцем, после которого ему предложили встретиться с Льюисом.
Газета.Ruвчера в 03:59
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Россия и Китай начали отказываться от доллара

Россия и Китай снизили использование доллара в двусторонних сделках до 46 процентов, в 2015 году примерно 90 процентов сделок проводилось в американской валюте, пишет Stratfor со ссылкой на отчет Nikkei Asian Review.
Lenta.ru7 августа в 13:23
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Рогозин: Роскосмос создаст многоразовую ракету на метане

Первые этапы создания российской многоразовой ракеты на метане «Союз-СПГ» планируется профинансировать без привлечения бюджетных средств, об этом рассказал РИА Новости глава корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин.
Аргументы и Факты7 августа в 03:29
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Красноперов отреагировал на просчет украинских спецслужб в деле MH17

Заявление западных журналистов о вине Украины в катастрофе MH17 вряд ли рассмотрят, поскольку даже предоставленные Россией объективные данные не были приняты во внимание следствием, заявил в разговоре с корреспондентом «НьюИнформ» летчик-конструктор, майор ВВС и инструктор по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов.
NewInformвчера в 11:58
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«Спартак»: «Молчать не будем, будем бороться за клуб!»

Пресс-служба «Спартака» через свой аккаунт в Instagram обратилась к болельщикам после ничьей с «Сочи» со счётом 2:2. Игра обернулась грандиозным судейским скандалом из-за назначенных в ворота московской команды пенальти.
Евро-футбол.ру17:19

Задержанных в Белоруссии журналистов «Дождя» отпустили

Журналистов российского телеканала «Дождь» — корреспондентов Владимира Роменского и Василия Полонского и оператора Николая Антипова — отпустили из РУВД Минска, сообщил главный редактор телеканала Тихон Дзядко в своем Telegram-канале.
Lenta.ruвчера в 16:38
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Очередное обновление Windows удалило автоматический поиск драйверов

Автоматический поиск драйверов в сети интернет стал недоступен в Диспетчере устройств (Device Manager) операционной системы Windows после очередного необязательного обновления, 9 августа сообщает интернет-издание iXBT.com.
ИА Красная Веснавчера в 14:13