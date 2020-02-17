Энергетика
REGNUMБелорусская нефтедобыча в России направлена в Белоруссию
Добывающая в России нефть НК «Янгпур» («дочка» белорусской госкомпании «Белоруснефть») переориентирует поставки своей продукции на Белоруссию. Об этом сообщает пресс-служба белорусского госконцерна «Белнефтехим».
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