Энергетика
REGNUMБелорусская нефтедобыча в России направлена в Белоруссию
Добывающая в России нефть НК «Янгпур» («дочка» белорусской госкомпании «Белоруснефть») переориентирует поставки своей продукции на Белоруссию. Об этом сообщает пресс-служба белорусского госконцерна «Белнефтехим».
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с чего всё началось
Компания «Янгпур» сейчас переориентирована на поставки нефти в Белоруссию, свои объёмы она будет направлять на белорусский рынок, — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе концерна «Белнефтехим».News.ru09:31
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