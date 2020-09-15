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Ведомости
Ведомости

Белорусская оппозиция хочет получить от ЕС до $4 млрд помощи

Белорусская оппозиция в случае смены власти в стране хотела бы получить финансовую помощь от Евросоюза в размере $3–4 млрд, следует из заявления члена президиума белорусского Координационного совета по трансферу власти Павла Латушко.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Белорусская оппозиция хочет получить от Европы четыре миллиарда долларов

Член президиума белорусского Координационного совета по трансферу власти Павел Латушко заявил, что республика может получить от Евросоюза до четырех миллиардов долларов в случае смены власти.
РИА Новостивчера в 09:32
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Оппозиция Белоруссии просит у Евросоюза $4 млрд

Коммерсантъвчера в 09:19
Газета.Ru

Белорусская оппозиция просит у Европы $4 млрд

Газета.Ruвчера в 11:45
RT на русском

Оппозиция Белоруссии рассчитывает получить от ЕС помощь на $4 млрд

RT на русскомвчера в 10:31
Московский Комсомолец

Оппозиция Белоруссии: кредит РФ в $1,5 млрд не спасет экономику страны

Московский Комсомолецвчера в 16:27
РИА Новости

Латушко рассказал, в чем уникальность протестов в Белоруссии

РИА Новостивчера в 09:58
РЕН ТВ

Белорусская оппозиция захотела получить 4 млрд долларов от Евросоюза

РЕН ТВвчера в 08:45
Национальная служба новостей

Оппозиция в Белоруссии хочет $4 млрд от ЕС «на демократизацию»

Национальная служба новостейвчера в 08:33

Астрономы объявили о начале нового солнечного цикла

Эксперты по космической погоде из NASA и американского метеорологического агентства NOAA объявили о начале нового 11-летнего цикла солнечной активности, 25-го по счету с 1749 года, когда был начат отсчет числа солнечных пятен, говорится в сообщении аэрокосмического агентства.
Астрономы объявили о начале нового солнечного цикла
N+117:30

СМИ: мать главы Минпромторга Мантурова владеет элитной недвижимостью на 5 млрд рублей

84-летняя мать главы Минпромторга Дениса Мантурова Тамара является собственницей особняка площадью более четырех тысяч квадратных метров на Клязьминском водохранилище под Москвой, пишет «Собеседник».
Retailer.ruвчера в 06:41
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РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты

Министерство финансов подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающих повышение в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20 процентов по сравнению с текущими показателями, сообщает РБК со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ из ведомства.
РИА Новости19:22
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Зеленский поручил создать украинский центр для производства вакцин

«Президент Владимир Зеленский поставил задачу по созданию центра, который будет координировать сотрудничество между научно-исследовательскими учреждениями и производственными мощностями страны в направлении создания условий для обеспечения отечественными вакцинами», — говорится в заявлении.
RT на русском17:55
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