Белорусская оппозиция хочет получить от ЕС до $4 млрд помощи
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Белорусская оппозиция в случае смены власти в стране хотела бы получить финансовую помощь от Евросоюза в размере $3–4 млрд, следует из заявления члена президиума белорусского Координационного совета по трансферу власти Павла Латушко.В источнике
С чего всё началось
Белорусская оппозиция хочет получить от Европы четыре миллиарда долларов
Член президиума белорусского Координационного совета по трансферу власти Павел Латушко заявил, что республика может получить от Евросоюза до четырех миллиардов долларов в случае смены власти.
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