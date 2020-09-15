Белорусская оппозиция хочет получить от ЕС до $4 млрд помощи
Смотрите также
В Калининграде чеченцы помыли обувь в православном источнике
Володин отправил Терешкову и Чилингарова по кабинетам
Глава МИД ЕС: Лукашенко не является легитимным президентом Украины
Минтранс России подготовил поправки к Правилам дорожного движения
Apple впервые с 2012 года не представила в сентябре новые iPhone
Против Романа Широкова возбудили уголовное дело за избиение арбитра
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку
Судно для достройки «Северного потока-2» пошло в Германию
«Динамо» попросило РФС проверить судью Лапочкина на полиграфе
В РФ задумались о введении минимальной почасовой оплаты труда
Президент Австрии выступил против закрытия «Северного потока-2»
Зеленский заявил об отсутствии отношений между Украиной и РФ
Решетова отрицает свою причастность к расставанию Тимати и Шишковой
Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях по ситуации с Навальным
РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты
Apple представила новые модели умных часов
Названы пять важных изменений в ПДД
Судно для достройки «Северного потока-2» пошло в Германию
Глава МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку
Трамп заявил, что намеревался ликвидировать Башара Асада
В «Нафтогазе» назвали сумму российских выплат за транзит газа
В МИД РФ опровергли заявления Украины о встрече «нормандской четверки»
Израиль, Бахрейн и ОАЭ подписали соглашения о нормализации отношений
Белорусская оппозиция в случае смены власти в стране хотела бы получить финансовую помощь от Евросоюза в размере $3–4 млрд, следует из заявления члена президиума белорусского Координационного совета по трансферу власти Павла Латушко.В источнике
С чего всё началось
Белорусская оппозиция хочет получить от Европы четыре миллиарда долларов
Член президиума белорусского Координационного совета по трансферу власти Павел Латушко заявил, что республика может получить от Евросоюза до четырех миллиардов долларов в случае смены власти.
РИА Новостивчера в 09:32
Подробнее о событии
Оппозиция Белоруссии: кредит РФ в $1,5 млрд не спасет экономику страны
Московский Комсомолецвчера в 16:27
Оппозиция в Белоруссии хочет $4 млрд от ЕС «на демократизацию»
Национальная служба новостейвчера в 08:33