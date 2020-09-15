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Ведомости
Ведомости

Белорусская оппозиция хочет получить от ЕС до $4 млрд помощи

Белорусская оппозиция в случае смены власти в стране хотела бы получить финансовую помощь от Евросоюза в размере $3–4 млрд, следует из заявления члена президиума белорусского Координационного совета по трансферу власти Павла Латушко.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Белорусская оппозиция хочет получить от Европы четыре миллиарда долларов

Член президиума белорусского Координационного совета по трансферу власти Павел Латушко заявил, что республика может получить от Евросоюза до четырех миллиардов долларов в случае смены власти.
РИА Новостивчера в 09:32
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Оппозиция Белоруссии: кредит РФ в $1,5 млрд не спасет экономику страны

Московский Комсомолецвчера в 16:27
Газета.Ru

Белорусская оппозиция просит у Европы $4 млрд

Газета.Ruвчера в 11:45
РЕН ТВ

Белорусская оппозиция захотела получить 4 млрд долларов от Евросоюза

РЕН ТВвчера в 08:45
Коммерсантъ

Оппозиция Белоруссии просит у Евросоюза $4 млрд

Коммерсантъвчера в 09:19
РИА Новости

Латушко рассказал, в чем уникальность протестов в Белоруссии

РИА Новостивчера в 09:58
RT на русском

Оппозиция Белоруссии рассчитывает получить от ЕС помощь на $4 млрд

RT на русскомвчера в 10:31
Национальная служба новостей

Оппозиция в Белоруссии хочет $4 млрд от ЕС «на демократизацию»

Национальная служба новостейвчера в 08:33

Семь старшеклассников из Улан-Удэ поступили в «сибирский Хогвартс»

Преподаватели школы — действующие сотрудники Российской академии наук Семь старшеклассников из Улан-Удэ поступили в специализированный учебно-научный центр при Новосибирском госуниверситете (СУНЦ НГУ), более известный как новосибирская физматшкола.
Байкал-Daily21:19

США снизили поставки СПГ в Европу на 3,9%

Москва, 14 сен - ИА Neftegaz.RU.Впервые в 2020 г. поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу стали отставать от темпов 2019 г. По оценке Ъ на основе данных европейских операторов СПГ-терминалов, с начала 2020 г. по 12 сентября в ЕС поступило 64,2 млрд м3 после регазификации, что на 3,9% меньше, чем за аналогичный период 2019 г.
Neftegaz.ru14 сентября в 09:34
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Инаугурация губернатора Иркутской области пройдет 18 сентября

Инаугурация губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, избранного в единый день голосования, состоится 18 сентября 2020 года на заседании сессии Законодательного собрания.
Областная газета (г. Иркутск)вчера в 03:21
19

Корчевников рассказал о своей болезни

В эфире программы «Судьба человека», которую ведет Корчевников, гостья передачи, телеведущая и продюсер Кира Прошутинская, победившая онкологию, затронула тему болезней.
Lenta.ru21:13
6

Apple выпустила версии iOS 14 GM и iPadOS 14 GM

Если у вас установлена бета-версия iOS 14 или iPadOS 14 для разработчиков, то вы можете загрузить это обновление на свой iPhone или iPad уже прямо сейчас, чтобы увидеть все новые функции и исправления, включенные в последнюю версию мобильной операционной системы Apple.
МИТвчера в 15:31
8

Corsair представила системы жидкостного охлаждения iCUE Elite Capellix с яркой подсветкой

Компания Corsair анонсировала системы жидкостного охлаждения (СЖО) iCUE Elite Capellix класса «всё в одном», ориентированные на использование в игровых настольных компьютерах на аппаратных платформах AMD и Intel.
3DNewsвчера в 10:10

Минск обсуждает с Москвой условия кредита в 1,5 миллиарда долларов

Стороны обговаривают сроки, ставки и график перечисления денег Министерства финансов РБ и РФ приступили к обсуждению условий предоставления республике российской стороной кредита в размере 1,5 миллиарда долларов.
Союзное Вечевчера в 07:21