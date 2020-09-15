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Ведомости
Ведомости

Белорусская оппозиция хочет получить от ЕС до $4 млрд помощи

Белорусская оппозиция в случае смены власти в стране хотела бы получить финансовую помощь от Евросоюза в размере $3–4 млрд, следует из заявления члена президиума белорусского Координационного совета по трансферу власти Павла Латушко.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Белорусская оппозиция хочет получить от Европы четыре миллиарда долларов

Член президиума белорусского Координационного совета по трансферу власти Павел Латушко заявил, что республика может получить от Евросоюза до четырех миллиардов долларов в случае смены власти.
РИА Новости09:32
Подробнее о событии
Газета.Ru

Белорусская оппозиция просит у Европы $4 млрд

Газета.Ru11:45
Национальная служба новостей

Оппозиция в Белоруссии хочет $4 млрд от ЕС «на демократизацию»

Национальная служба новостей08:33
Lenta.ru

Белорусская оппозиция захотела четыре миллиарда долларов от Евросоюза

Lenta.ru10:09
Коммерсантъ

Оппозиция Белоруссии просит у Евросоюза $4 млрд

Коммерсантъ09:19
РИА Новости

Латушко рассказал, в чем уникальность протестов в Белоруссии

РИА Новости09:58
Вести.Ru

Белорусская оппозиция хочет получить с Европы 4 миллиарда долларов

Вести.Ru08:55
RT на русском

Оппозиция Белоруссии рассчитывает получить от ЕС помощь на $4 млрд

RT на русском10:31

МИД Украины назвал условие для восстановления водоснабжения Крыма

В ведомстве отметили, что такая позиция основана на нормах международного права, и назвали любые заявления о нарушениях этих норм Украиной в связи с прекращением водоснабжения ничтожными с точки зрения международного права и призванными к тому, «чтобы назначить виновного за расходы, которые несёт Россия», передаёт РИА Новости.
Аргументы и Факты08:29
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Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали соглашения о нормализации отношений

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, главы МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Бахрейна шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и Абдель Латиф аз-Заяни подписали во вторник соглашения о нормализации отношений.
ТАСС13:34
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Мясников предупредил об инфекции опаснее коронавируса

В программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников пояснил, почему коронавирус не самая страшная инфекция, атаковавшая человечество.
MedikForum.ru12:43
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СК завершил расследование в отношении совладельца ТЦ «Зимняя вишня»

Следственный комитет завершил расследование в отношении генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеслава Вишневского, владевшего сгоревшим торговым центром «Зимняя вишня» в Кемерово.
РБК10:06
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