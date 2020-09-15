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CT news

Белорусская оппозиция хочет получить с Европы 4 миллиарда долларов

Оппозиционные силы Белоруссии намерены получить 4 млрд долларов в том случае, если в стране пройдут правительственные реформы, и она полностью примет демократию. Новость сообщает информационный портал РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Белорусская оппозиция хочет получить от Европы четыре миллиарда долларов

Член президиума белорусского Координационного совета по трансферу власти Павел Латушко заявил, что республика может получить от Евросоюза до четырех миллиардов долларов в случае смены власти.
РИА Новостивчера в 09:32
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Коммерсантъ

Оппозиция Белоруссии просит у Евросоюза $4 млрд

Коммерсантъвчера в 09:19
Газета.Ru

Белорусская оппозиция просит у Европы $4 млрд

Газета.Ruвчера в 11:45
RT на русском

Оппозиция Белоруссии рассчитывает получить от ЕС помощь на $4 млрд

RT на русскомвчера в 10:31
Московский Комсомолец

Оппозиция Белоруссии: кредит РФ в $1,5 млрд не спасет экономику страны

Московский Комсомолецвчера в 16:27
РИА Новости

Латушко рассказал, в чем уникальность протестов в Белоруссии

РИА Новостивчера в 09:58
РЕН ТВ

Белорусская оппозиция захотела получить 4 млрд долларов от Евросоюза

РЕН ТВвчера в 08:45
Национальная служба новостей

Оппозиция в Белоруссии хочет $4 млрд от ЕС «на демократизацию»

Национальная служба новостейвчера в 08:33

СМИ: мать главы Минпромторга Мантурова владеет элитной недвижимостью на 5 млрд рублей

84-летняя мать главы Минпромторга Дениса Мантурова Тамара является собственницей особняка площадью более четырех тысяч квадратных метров на Клязьминском водохранилище под Москвой, пишет «Собеседник».
СМИ: мать главы Минпромторга Мантурова владеет элитной недвижимостью на 5 млрд рублей
Retailer.ruвчера в 06:41
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Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях в ситуации с Навальным

Постоянное представительство России при Евросоюзе задало депутатам Европарламента и институтам Евросоюза девять вопросов по обвинениям в адрес Москвы со стороны Запада в связи с инцидентом с Алексеем Навальным, указав на ключевые нестыковки в версии о его отравлении.
Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях в ситуации с Навальным
ТАССвчера в 14:09
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Фрегат «Адмирал Эссен» начал следить за эсминцем ВМС США в Черном море

Фрегат "Адмирал Эссен" начал следить за эсминцем "Франклин Рузвельт" ВМС США, который во вторник зашел в Черное море, сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации.
РИА Новостивчера в 15:54
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Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией

Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.
REGNUMвчера в 10:58
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Нидерландский телеканал исказил интервью белорусского посла

Посол Белоруссии в Нидерландах Андрей Евдоченко рассказал госканалу "Беларусь 1", что нидерландский телеканал NOS исказил его интервью, поэтому дипломат пожаловался в редакцию на ангажированность и безответственность подготовившего его корреспондента.
РИА Новостивчера в 16:40

Избыточная смертность в России летом в три раза выше официальной смертности от COVID-19

Алексей Ракша, демограф, работавший в Росстате до этого лета, сказал, что скачок смертности иллюстрирует реальное число погибших от COVID-19 и что власти публично сообщили лишь о части этих смертей.
Finam.Ruвчера в 08:00

Фьючерсы на индексы США растут на 1% и более на новостях компаний

Фьючерсы на основные американские фондовые индексы уверенно повышаются в понедельник на новостях о многомиллиардных сделках с участием компаний из США, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ14 сентября в 07:26
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МИД РФ опроверг слова Зеленского о скорой встрече «нормандской четвёрки»

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Владимир Зеленский на пресс-конференции в Вене заявил, что представители всех стран «нормандской четвёрки» — России, Германии, Франции и Украины — подтвердили готовность к проведению нового саммита на высшем уровне.
REGNUMвчера в 14:13
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