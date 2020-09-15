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Белорусская оппозиция хочет получить с Европы 4 миллиарда долларов

Оппозиционные силы Белоруссии намерены получить 4 млрд долларов в том случае, если в стране пройдут правительственные реформы, и она полностью примет демократию. Новость сообщает информационный портал РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Белорусская оппозиция хочет получить от Европы четыре миллиарда долларов

Член президиума белорусского Координационного совета по трансферу власти Павел Латушко заявил, что республика может получить от Евросоюза до четырех миллиардов долларов в случае смены власти.
РИА Новостивчера в 09:32
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Коммерсантъ

Оппозиция Белоруссии просит у Евросоюза $4 млрд

Коммерсантъвчера в 09:19
Газета.Ru

Белорусская оппозиция просит у Европы $4 млрд

Газета.Ruвчера в 11:45
RT на русском

Оппозиция Белоруссии рассчитывает получить от ЕС помощь на $4 млрд

RT на русскомвчера в 10:31
Московский Комсомолец

Оппозиция Белоруссии: кредит РФ в $1,5 млрд не спасет экономику страны

Московский Комсомолецвчера в 16:27
РИА Новости

Латушко рассказал, в чем уникальность протестов в Белоруссии

РИА Новостивчера в 09:58
РЕН ТВ

Белорусская оппозиция захотела получить 4 млрд долларов от Евросоюза

РЕН ТВвчера в 08:45
Национальная служба новостей

Оппозиция в Белоруссии хочет $4 млрд от ЕС «на демократизацию»

Национальная служба новостейвчера в 08:33

Грузовой корабль привез на МКС пыль вместе с новогодними подарками

Roscosmos / via Globallookpress.com Космонавт Олег Скрипочка, находившийся на МКС с сентября 2019 по апрель 2020, пожаловался на сильную запыленность внутри корабля, привезшего на международную космическую станцию новогодние подарки в декабре 2019 года, сообщает агентство РИА Новости.
Грузовой корабль привез на МКС пыль вместе с новогодними подарками
РЕН ТВ18:45

В России предложили увеличить акцизы на сигареты из-за пандемии

В Министерстве финансов России предложили увеличить в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% для компенсации расходов бюджета, связанных с пандемией коронавируса.
Газета.Ru19:00
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«Вашингтон» подтвердил назначение Лавиолетта на пост главного тренера

Лавиолетт сменил на посту тренера "Вашингтона" Тодда Рирдена, уволенного с данной должности в августе после вылета клуба из плей-офф НХЛ, "Кэпиталз" уступили в серии первого раунда Кубка Стэнли "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 1-4.
РИА Новостивчера в 09:56

Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях в ситуации с Навальным

Постоянное представительство России при Евросоюзе задало депутатам Европарламента и институтам Евросоюза девять вопросов по обвинениям в адрес Москвы со стороны Запада в связи с инцидентом с Алексеем Навальным, указав на ключевые нестыковки в версии о его отравлении.
ТАССвчера в 14:09
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La Vanguardia (Испания): специалисты предупреждают об опасности употребления в пищу картофеля с зелеными пятнами (La Vanguardia)

Как отмечают специалисты Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов, риск токсичной концентрации гликоалкалоидов выше для младенцев и маленьких детей, поскольку при весе в несколько килограммов даже при употреблении в пищу нормального количества картофеля может быть достигнут опасный уровень этих веществ.
ИноСМИ17:46

Зеленский поручил создать украинский центр для производства вакцин

«Президент Владимир Зеленский поставил задачу по созданию центра, который будет координировать сотрудничество между научно-исследовательскими учреждениями и производственными мощностями страны в направлении создания условий для обеспечения отечественными вакцинами», — говорится в заявлении.
RT на русском17:55
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Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией

Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.
REGNUMвчера в 10:58
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В Новой Зеландии произошло столкновение поезда и школьного автобуса

Веллингтон, 16 сентября 2020, 02:07 — REGNUM Не менее 40 человек получили травмы легкой и средней степени тяжести из-за столкновения школьного автобуса и поезда вблизи населенного пункта Банниторп на Северном острове Новой Зеландии, сообщает издание The New Zealand Herald.
REGNUM19:07

В Госдуму внесён проект о внесудебной блокировке экстремистских сайтов

Заксобрание Башкирии (курултай) и депутат Госдумы Рамзил Ишсарин внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, позволяющий правоохранительным органам блокировать экстремистские сайты на основании заключения эксперта.
RT на русскомвчера в 14:33
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Microsoft назвала точные размеры и вес Xbox Series X и Xbox Series S

На страницах Microsoft, посвящённых консолям нового поколения: Xbox Series X и Xbox Series S, помимо прочего, указаны характеристики (которые уже были известны) и точные размеры, а также вес устройств: Xbox Series S — 6,5 x 15, x 27,5 см, вес около 2 кг; Xbox Series X — 15,1 x 15,1 х 30,1 см, вес около 4,5 кг.
Игромания.рувчера в 02:38

Глава «Нафтогаза» оценил возможность отказа Германии от Nord Stream 2

Германия вряд ли откажется от "Северного потока — 2" без санкций со стороны США, такое мнение высказал глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью Янине Соколовой, опубликованном на ее YouTube-канале.
РИА Новости17:27

Малышева предупредила о смертельной опасности алоэ

Средства с алоэ вера не стоит наносить на кожу перед тем, как выйти на солнце, из-за риска появления злокачественных новообразований, заявила заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева в эфире передачи "Жить Здорово!" на Первом канале.
РИА Новостивчера в 16:50

Нарышкин заявил об отсутствии яда у Навального при вылете в Германию

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил во вторник, что врачи в Омске, когда в местную больницу был госпитализирован с борта самолет оппозиционер Алексей Навальный, провели исследования по всем протоколам и не обнаружили ядов в его организме.
Московский Комсомолецвчера в 04:07
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