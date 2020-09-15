Президент США лично проследит за подписанием соглашений между Израилем и арабскими странами

Президент США лично проследит за подписанием соглашений между Израилем и арабскими странами Церемония подписания соглашений о нормализации отношений между Израилем, ОАЭ и Бахрейном состоится во вторник в Вашингтоне в присутствии президента США Дональда Трампа, который претендует на Нобелевскую премию мира за установление контактов между еврейским государством и арабскими странами.