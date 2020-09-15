Белорусская оппозиция хочет получить с Европы 4 миллиарда долларов
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Оппозиционные силы Белоруссии намерены получить 4 млрд долларов в том случае, если в стране пройдут правительственные реформы, и она полностью примет демократию. Новость сообщает информационный портал РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
Белорусская оппозиция хочет получить от Европы четыре миллиарда долларов
Член президиума белорусского Координационного совета по трансферу власти Павел Латушко заявил, что республика может получить от Евросоюза до четырех миллиардов долларов в случае смены власти.
РИА Новости09:32
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