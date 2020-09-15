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CT news
CT news

Белорусская оппозиция хочет получить с Европы 4 миллиарда долларов

Оппозиционные силы Белоруссии намерены получить 4 млрд долларов в том случае, если в стране пройдут правительственные реформы, и она полностью примет демократию. Новость сообщает информационный портал РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Белорусская оппозиция хочет получить от Европы четыре миллиарда долларов

Член президиума белорусского Координационного совета по трансферу власти Павел Латушко заявил, что республика может получить от Евросоюза до четырех миллиардов долларов в случае смены власти.
РИА Новости09:32
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RT на русском

Оппозиция Белоруссии рассчитывает получить от ЕС помощь на $4 млрд

RT на русском10:31
Lenta.ru

Белорусская оппозиция захотела четыре миллиарда долларов от Евросоюза

Lenta.ru10:09
РЕН ТВ

Белорусская оппозиция захотела получить 4 млрд долларов от Евросоюза

РЕН ТВ08:45
РИА Новости

Латушко рассказал, в чем уникальность протестов в Белоруссии

РИА Новости09:58
Газета.Ru

Оппозиция Белоруссии хочет взять в кредит у ЕС до $4 млрд

Газета.Ru08:49
Коммерсантъ

Оппозиция Белоруссии просит у Евросоюза $4 млрд

Коммерсантъ09:19
Национальная служба новостей

Оппозиция в Белоруссии хочет $4 млрд от ЕС «на демократизацию»

Национальная служба новостей08:33

Президент США лично проследит за подписанием соглашений между Израилем и арабскими странами

Президент США лично проследит за подписанием соглашений между Израилем и арабскими странами Церемония подписания соглашений о нормализации отношений между Израилем, ОАЭ и Бахрейном состоится во вторник в Вашингтоне в присутствии президента США Дональда Трампа, который претендует на Нобелевскую премию мира за установление контактов между еврейским государством и арабскими странами.
Президент США лично проследит за подписанием соглашений между Израилем и арабскими странами
Коммерсантъ13 сентября в 16:02

Путин подтвердил кредит Минску на $1,5 млрд

На встрече президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко в Сочи принято решение о том, что Россия предоставит Минску кредит в 1,5 млрд долларов, сообщает РИА Новости 14 сентября Владимир Путин подчеркнул, что Россия остается самым крупным инвестором в экономику Белоруссии.
Украина.рувчера в 09:36

Динамо (Киев) — АЗ 2:0

В матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов киевское «Динамо» победило АЗ (2:0). В составе команды Мирчи Луческу забивали Жерсон Родригеш и Николай Шапаренко.
Спорт-Экспресс14:55
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Семье убитой в США афроамериканки выплатят 12 миллионов долларов

Власти американского города Луисвилл (штат Кентукки) выплатят 12 миллионов долларов семье афроамериканки Брионны Тейлор, погибшей в марте в результате действий полицейских, сообщил мэр города Грег Фишер.
РИА Новости15:50
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Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией

Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.
REGNUM10:58
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