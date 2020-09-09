Белорусская оппозиция отрицает направленность борьбы против России
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Нынешние протесты белорусов не были и не будут нацелены против России. Об этом заявила экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.В источнике
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Тихановская заявила, что протесты в Белоруссии никогда не были нацелены против России
Комсомольская правда02:33