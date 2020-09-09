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Евразия Daily
Евразия Daily

Белорусская оппозиция отрицает направленность борьбы против России

Нынешние протесты белорусов не были и не будут нацелены против России. Об этом заявила экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.В источнике
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Говорит Москва

Тихановская: протесты в Белоруссии направлены против Лукашенко, а не против РФ

Говорит Москва02:36
РЕН ТВ

Тихановская: Протесты в Белоруссии никогда не были нацелены против РФ

РЕН ТВ02:19
ТАСС

Тихановская записала видеообращение «К России»

ТАСС02:33
Газета.Ru

Тихановская заявила, что протесты в Белоруссии никогда не были против России

Газета.Ru02:31
URA.Ru

Тихановская обратилась к россиянам

URA.Ru02:29
Комсомольская правда

Тихановская заявила, что протесты в Белоруссии никогда не были нацелены против России

Комсомольская правда02:33
Lenta.ru

Тихановская обратилась к россиянам

Lenta.ru02:33

Россияне увеличили расходы на развлечения в августе почти в три раза

На размещение в гостиницах россияне потратили в августе 1,26 млрд руб. – на 28% больше по сравнению с августом 2019 г. Наиболее заметный рост расходов на развлечения отмечается в городах, популярных для путешествий на выходные: в Казани объем расходов на развлечения вырос в 3,3 раза.
Ведомости03:32
5

В Петербурге зритель требует с театра более 1 млн рублей за травму

Санкт-Петербург, 9 сентября 2020, 12:45 — REGNUM Зритель Академического малого драматического театра — театра Европы (МДТ) Елизавета Видус требует с учреждения культуры через суд более 1 млн рублей за полученную травму во время спектакля.
REGNUM05:45
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Охлажденный лосось помогает сохраниться коронавирусу

Коронавирус нового типа может выживать и оставаться вирулентным более недели на поверхности охлажденного свежего лосося, следует из препринта исследования китайских ученых, опубликованного на платформе biorxiv.org.
Российская газета00:36
2

Кастер Семеня проиграла очередной спор по делу об уровне тестостерона

Швейцарский федеральный суд отклонил апелляцию южноафриканской бегуньи Кастер Семени, пытавшейся оспорить новые правила Международной федерации легкой атлетики (ИААФ) по уровню тестостерона у спортсменок.
Интерфакс-Спортвчера в 16:41