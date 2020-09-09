Названы новые правила техосмотра в 2020 и 2021 году

По новым правилам, новые легковые автомобили младше четырех лет полностью освобождаются от техосмотра, проходить его раз в два года нужно машинам в возрасте от четырех до десяти лет, а автомобилям старше 10 лет – ежегодно.