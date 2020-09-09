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Евразия Daily
Евразия Daily

Белорусская оппозиция отрицает направленность борьбы против России

Нынешние протесты белорусов не были и не будут нацелены против России. Об этом заявила экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.В источнике
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Коммерсантъ

Тихановская призвала россиян не верить пропаганде о протестах в Белоруссии

Коммерсантъ03:07
Комсомольская правда

Тихановская заявила, что протесты в Белоруссии никогда не были нацелены против России

Комсомольская правда02:33
РЕН ТВ

Тихановская: Протесты в Белоруссии никогда не были нацелены против РФ

РЕН ТВ02:19
Газета.Ru

Тихановская заявила, что протесты в Белоруссии никогда не были против России

Газета.Ru02:31
URA.Ru

Тихановская обратилась к россиянам

URA.Ru02:29
ТАСС

Тихановская записала видеообращение «К России»

ТАСС02:33
Lenta.ru

Тихановская обратилась к россиянам

Lenta.ru02:33

«Жена» Бориса Клюева из «Ворониных» рассказала о своей болезни

Среди пришедших на церемонию был замечен Станислав Дужников, который снимался в сериале «Воронины» в роли Лени — сына Николая Воронина, роль которого на протяжении десяти лет играл Борис Клюев.
«Жена» Бориса Клюева из «Ворониных» рассказала о своей болезни
Слово и Деловчера в 09:21
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«Спартак» подтвердил, что будет рассматривать предложения по Кокорину

В среду владелец «Спартака» Леонид Федун сказал, что не стремится расставаться с нападающим, однако позже стало известно следующее: генеральный директор «красно-белых» Шамиль Газизов намерен обсуждать поступающие предложения.
Спорт уик-энд08:56
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Названы новые правила техосмотра в 2020 и 2021 году

По новым правилам, новые легковые автомобили младше четырех лет полностью освобождаются от техосмотра, проходить его раз в два года нужно машинам в возрасте от четырех до десяти лет, а автомобилям старше 10 лет – ежегодно.
Автоновости дня07:26
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Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре

«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.
RT на русском09:30
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Колесникова стала подозреваемой по делу о призывах к захвату власти

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова находится в статусе подозреваемой по уголовному делу о публичных призывах к захвату власти, сообщила порталу tut.by ее адвокат Людмила Казак.
Интерфакс09:07
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В партии Зеленского назвали детей Донбасса немытыми и нечесаными

Депутат Верховной Рады от партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Галина Янченко назвала немытыми и нечесаными детей, живущих в зоне военного конфликта в Донбассе.
Lenta.ru07:26
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