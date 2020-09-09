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Евразия Daily
Евразия Daily

Белорусская оппозиция отрицает направленность борьбы против России

Нынешние протесты белорусов не были и не будут нацелены против России. Об этом заявила экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.В источнике
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Говорит Москва

Тихановская: протесты в Белоруссии направлены против Лукашенко, а не против РФ

Говорит Москва02:36
Газета.Ru

Тихановская заявила, что протесты в Белоруссии никогда не были против России

Газета.Ru02:31
ТАСС

Тихановская записала видеообращение «К России»

ТАСС02:33
Комсомольская правда

Тихановская заявила, что протесты в Белоруссии никогда не были нацелены против России

Комсомольская правда02:33
URA.Ru

Тихановская обратилась к россиянам

URA.Ru02:29
РЕН ТВ

Тихановская: Протесты в Белоруссии никогда не были нацелены против РФ

РЕН ТВ02:19
Lenta.ru

Тихановская обратилась к россиянам

Lenta.ru02:33

Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне опустилась на 2,57% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки в $40,93 за баррель, свидетельствуют данные площадки на 13:40 мск.
Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель
ТАССвчера в 06:40
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Добровинский рассказал, как Ефремов мог получить условный срок

Адвокат потерпевших по делу о смертельном ДТП Александр Добровинский рассказал, что актер Михаил Ефремов мог получить условный срок, но его адвокат Эльман Пашаев совершил «грандиозную» ошибку.
Взгляд.рувчера в 10:09
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ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.
РИА Новости17:10
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