Политика
РИА НовостиБелорусская оппозиция попыталась связаться с послом России
Координационный совет (КС) оппозиции Белоруссии делал несколько попыток связаться с послом РФ в республике Дмитрием Мезенцевым, ответа на запросы пока нет, сообщила в среду член президиума совета Мария Колесникова.
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Политика
Россия может оказать медпомощь заразившемуся коронавирусом Берлускони
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с бывшим премьер-министром Италии, 83-летним лидером партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони, который заразился новой коронавирусной инфекцией, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:10
Культура
Сын Виктора Цоя попросил запретить прокат фильма Учителя о музыканте
Наследники Виктора Цоя попросили Владимира Путина запретить фильм Алексея Учителя о музыканте.
Москва FM вчера в 07:40
Шоу-бизнес
Певица Ирина Салтыкова снялась обнаженной на фоне слухов о раке
54-летняя звезда выложила в Instagram фото в откровенном полупрозрачном купальнике.
Собеседник 10:32
Экономика
Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионы получат дополнительные средства в размере 34,3 млрд руб. на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
Ведомости 00:32
Политика
Путин поручил профинансировать проект водоснабжения Севастополя
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать финансирование проекта обеспечения водой Севастополя.
Газета.Ru 08:19
Политика
Песков: Кремлю не сообщали о следах «Новичка» в организме Навального
В Кремль не поступала информация о том, что в организме оппозиционера Алексея Навального были найдены следы яда "Новичок".
Вести.Ru 10:15
Шоу-бизнес
Дочь Валентины Легкоступовой рассказала о результатах вскрытия
Москва, 2 сентября 2020, 13:48 — REGNUM О результатах вскрытия тела советской и российский певицы Валентины Легкоступовой рассказала дочь певицы Анетта Бриль.
REGNUM 06:48
Политика
В США заявили о «нападках» РФ на психику кандидата Байдена
В США власти решили не распространять документ разведки, авторы которого предупреждают местные власти о якобы российской схеме распространения утверждений о нездоровой психике кандидата в президенты США Джо Байдена.
ФАН 15:34
Экономика
Bloomberg: падение цен на нефть грозит дефицитом бюджета для Кувейта
Сохранение цен на нефть на уровне около $40 за баррель может грозить Кувейту тем, что он седьмой раз подряд закончит финансовый год с дефицитом бюджета, подчеркивает агентство.
ТАСС 10:59
Культура
На 77-м году жизни скончался актер из «Ворониных» Борис Клюев
Артист появился на свет 13 июля 1944 года в российской столице. Он был профессором, театральным педагогом и актером театра и кино.
Evo-rus.com 08:56
Общество
В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
"В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.
ТАСС 16:12
Футбол
Определены все участники группового этапа Кубка России по футболу
В среду после окончания матчей 1/64 финала Кубка России по футболу стали известны все участники групповой стадии турнира.
НТВ 15:40
Общество
В Индии запретили более ста разработанных в Китае приложений
Министерство электроники и информационных технологий Индии ввело запрет на использование ста восемнадцати приложений, разработанных в Китае, включая популярный шутер PUBG Mobile.
Страна Советов on-line 12:49
Общество
Скончался экс-солист «Ласкового мая» Александр Прико
Газета.Ru 13:19
Происшествия
МЧС устранило угрозу ростовским населенным пунктам из-за пожаров
"Благодаря увеличенной группировке и оперативным действиям удалось снять угрозу перехода огня с лесных пожаров на населенные пункты и в настоящее время все пожары в четырёх районах Ростовской области в населенных пунктах локализованы", - говорится в сообщении.
РИА Новости 16:12
Футбол
Отец Месси заявил, что аргентинцу будет трудно остаться в «Барселоне»
RT на русском 07:02
Происшествия
Избивший актера Шлыкова грузчик написал на него заявление в полицию
Полиция проверяет заявления, касающиеся избиения народного артиста России Юрия Шлыкова в Хамовниках, передает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 07:21
Футбол
Журналист Итерно: Миранчуку надо быть терпеливым, в «Аталанте» непросто стать основным
Журналист Eurosport Симоре Итерно прокомментировал трансфер полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука в «Аталанту».
Чемпионат 16:00
Хоккей
«Ак Барс» в овертайме обыграл ЦСКА и завоевал Кубок Открытия КХЛ
«Ак Барс» завоевал Кубок Открытия КХЛ, обыграв в матче за трофей ЦСКА.
Sport24.ru 14:47
Политика
Зарубежные СМИ — о новых подробностях отравления Алексея Навального
Зарубежные СМИ — о новых подробностях отравления Алексея Навального Сегодня на сайте правительства Германии появилось сообщение о том, что лаборатория Бундесвера нашла в организме Алексея Навального следы яда из группы "Новичок".
Коммерсантъ 13:59
Футбол
Футболисты «ПСЖ» Неймар, Ди Мария и Паредес заразились коронавирусом
По информации издания L’Equipe, инфекция выявлена у Неймара, Анхеля Ди Марии и Леандро Паредеса, который в стан парижан перешел из петербургского "Зенита".
Вести.Ru 10:40
Футбол
РФС оштрафовал Федуна за резкие высказывания о судействе
После матча первого тура против "Сочи", который из-за необоснованно назначенного пенальти в ворота "красно-белых" в самой концовке встречи завершился вничью - 2:2, Федун заявил о возможном снятии команды с чемпионата России.
Российская газета 07:56
Происшествия
В Минске неизвестные задержали участницу протестов
Одна из митингующих, которая в составе колонны шла по проспекту Независимости в центре Минска, задержана неизвестными, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
РИА Новости 15:38
Происшествия
В Тюмени сильный ветер повалил два строительных крана
Российская газета 09:27
Футбол
«Ростов» подписал контракт с защитником сборной Белоруссии
«Ростов» на своем официальном сайте объявил о переходе 24-летнего защитника сборной Белоруссии Александра Павловца.
Общественная служба новостей 13:22
Происшествия
Суд закончил исследовать доказательства по делу Ефремова
MOS.news вчера в 12:41
Шоу-бизнес
Алла Пугачева и Максим Галкин отвели своих детей в школу
Среди первоклассников 1 сентября можно было наблюдать детей Павла Прилучного, Гарика Харламова и Татьяны Терешиной.
Evo-rus.com 04:08
Авто
Toyota запустила продажи своего нового Toyota Highlander в РФ
31 августа 2020 года в России стартовали продажи Toyota Highlander четвертой генерации.
Новые автомобили вчера в 12:18
Футбол
«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Донни ван де Бека
Российская газета 13:59
Технологии
Школьники 65 регионов России начнут обучение на платформе от Сбербанка
Школьная цифровая платформа соответствует ФГОС, содержит информацию по программе с 5 по 9 классы, но включает не только учебники, но и дополнительные материалы, которые дают возможность в рамках программы формировать более расширенные модули.
RuNews24.ru вчера в 07:54