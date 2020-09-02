Политика

РИА НовостиРИА НовостиБелорусская оппозиция попыталась связаться с послом России

Координационный совет (КС) оппозиции Белоруссии делал несколько попыток связаться с послом РФ в республике Дмитрием Мезенцевым, ответа на запросы пока нет, сообщила в среду член президиума совета Мария Колесникова.
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Колесникова планирует выяснить цель визита Мишустина в Минск

Газета.Ru16:09

Белорусская оппозиция попыталась связаться с послом России

Lenta.ru15:55

В координационном совете опровергли управление протестами в Белоруссии

РЕН ТВ13:58

Белорусская оппозиция попыталась связаться с послом России

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Колесникову заинтересовала цель приезда Мишустина в Белоруссию

Московский Комсомолец14:03

Координационный совет белорусской оппозиции несколько раз пытался связаться с посолом России в республике

Эхо Москвы15:32

Колесникова: Координационный совет оппозиции не регулирует протесты в Белоруссии

ТАСС13:56
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Автоматически обработаны 7393 источника, обновлено в 16:22, Ашберн
Политика

Россия может оказать медпомощь заразившемуся коронавирусом Берлускони

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с бывшим премьер-министром Италии, 83-летним лидером партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони, который заразился новой коронавирусной инфекцией, передает РИА "Новости".
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В США власти решили не распространять документ разведки, авторы которого предупреждают местные власти о якобы российской схеме распространения утверждений о нездоровой психике кандидата в президенты США Джо Байдена.
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Bloomberg: падение цен на нефть грозит дефицитом бюджета для Кувейта

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"В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.
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Определены все участники группового этапа Кубка России по футболу

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В Индии запретили более ста разработанных в Китае приложений

Министерство электроники и информационных технологий Индии ввело запрет на использование ста восемнадцати приложений, разработанных в Китае, включая популярный шутер PUBG Mobile.
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Скончался экс-солист «Ласкового мая» Александр Прико

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МЧС устранило угрозу ростовским населенным пунктам из-за пожаров

"Благодаря увеличенной группировке и оперативным действиям удалось снять угрозу перехода огня с лесных пожаров на населенные пункты и в настоящее время все пожары в четырёх районах Ростовской области в населенных пунктах локализованы", - говорится в сообщении.
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Журналист Итерно: Миранчуку надо быть терпеливым, в «Аталанте» непросто стать основным

Журналист Eurosport Симоре Итерно прокомментировал трансфер полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука в «Аталанту».
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«Ак Барс» в овертайме обыграл ЦСКА и завоевал Кубок Открытия КХЛ

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Зарубежные СМИ — о новых подробностях отравления Алексея Навального

Зарубежные СМИ — о новых подробностях отравления Алексея Навального Сегодня на сайте правительства Германии появилось сообщение о том, что лаборатория Бундесвера нашла в организме Алексея Навального следы яда из группы "Новичок".
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Футболисты «ПСЖ» Неймар, Ди Мария и Паредес заразились коронавирусом

По информации издания L’Equipe, инфекция выявлена у Неймара, Анхеля Ди Марии и Леандро Паредеса, который в стан парижан перешел из петербургского "Зенита".
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РФС оштрафовал Федуна за резкие высказывания о судействе

После матча первого тура против "Сочи", который из-за необоснованно назначенного пенальти в ворота "красно-белых" в самой концовке встречи завершился вничью - 2:2, Федун заявил о возможном снятии команды с чемпионата России.
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В Тюмени сильный ветер повалил два строительных крана

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Суд закончил исследовать доказательства по делу Ефремова

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31 августа 2020 года в России стартовали продажи Toyota Highlander четвертой генерации.
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