Трамп вновь назвал Путина и Си Цзиньпина гроссмейстерами в политике

Президент США Дональд Трамп в четверг вновь назвал российского президента Владимира Путина, а также председателя КНР Си Цзиньпина, турецкого президента Тайипа Эрдогана, а также лидера КНДР Ким Чен Ына гроссмейстерами на мировой арене, с которыми кандидат от демократов Джозеф Байден в случае своей победы на президентских выборах не сможет быть на равных.