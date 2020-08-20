Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Реальное время
Реальное время

В Белоруссии оппозиция призвала силовиков перейти на сторону народа

Оппозиционный Координационный совет в Белоруссии опубликовал видеоролик с призывом военных и силовиков перейти на сторону народа.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

Оппозиция в Белоруссии призвала силовиков перейти на сторону народа

РИА Новостивчера в 13:41
ТАСС

Оппозиция Белоруссии призвала силовиков перейти на сторону народа

ТАССвчера в 11:40
РБК

Одна из лидеров белорусской оппозиции записала обращение к силовикам

РБКвчера в 12:20
Коммерсантъ

Оппозиция призвала белорусских силовиков перейти на сторону протестующих

Коммерсантъвчера в 11:54
Фонтанка.Ру

«Мы просим вспомнить о присяге и защитить ваш народ». Соратница Тихановской обратилась к белорусским силовикам

Фонтанка.Рувчера в 11:47
Телеканал 360°

Белорусская оппозиция пообещала силовикам «неприкосновенность»

Телеканал 360°вчера в 13:13
Газета.Ru

КС белорусской оппозиции призвал силовиков «защитить народ»

Газета.Ruвчера в 11:38

На предприятиях Ангарска скрывали факты заражения сотрудников COVID-19

Рост заболеваемости COVID-19 в Ангарском округе в августе связан с тем, что на некоторых предприятиях скрывали факты заражения сотрудников, сказала 20 августа 2020 года на заседании оперативного штаба заместитель мэра АГО Марина Сасина, сообщает пресс-служба администрации АГО.
Областная газета (г. Иркутск)21:58

GeForce RTX 3090 стала на шаг ближе к выходу

Премьера видеокарт Nvidia нового поколения Ampere ожидается 1 сентября, и сегодня появилось лишнее подтверждение тому, что компания не станет медлить с анонсом: корейский регулятор сертифицировал графическую карту Nvidia под обозначением PG133A.
iXBT.comвчера в 06:54
8

ФСБ задержала похитителей прапорщика из ДНР

ФСБ задержала похитителей прапорщика из ДНР Семь человек были арестованы Пресненским райсудом Москвы в рамках расследования уголовного дела о попытке похищения прапорщика спецназа Министерства государственной безопасности ДНР Романа Волянюка.
Коммерсантъвчера в 15:55
2,1K

В NASA заявили, что утечка воздуха на МКС не угрожает экипажу станции

Вашингтон, 20 августа 2020, 21:07 — REGNUM Растущий уровень утечки воздуха на МКС не угрожает экипажу орбитальной станции, но требуется найти место утечки и установить возможность ремонта, сообщает 20 августа американское аэрокосмическое агентство NASA.
REGNUMвчера в 14:07
478

Трамп вновь назвал Путина и Си Цзиньпина гроссмейстерами в политике

Президент США Дональд Трамп в четверг вновь назвал российского президента Владимира Путина, а также председателя КНР Си Цзиньпина, турецкого президента Тайипа Эрдогана, а также лидера КНДР Ким Чен Ына гроссмейстерами на мировой арене, с которыми кандидат от демократов Джозеф Байден в случае своей победы на президентских выборах не сможет быть на равных.
ТАСС23:11
2

В России стартовала программа кешбэка за туристические поездки

В России 21 августа стартует программа поддержки внутреннего туризма, в рамках которой те, кто этой осенью или зимой отправится в путешествие по стране, смогут вернуть часть потраченных на путевки или проживание в гостинице средств.
РБК17:00
1