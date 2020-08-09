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URA.Ru
URA.Ru

Белорусская оппозиция раскрыла план майдана против Лукашенко

Оппозиция Белоруссии готовит забастовку на государственных предприятиях 10 августа, на следующий день после выборов президента страны. Об этом заявил журналист Степан Путило в своем telegram-канале. Оппозиционер призывает граждан выходить на площади, в скверы и парки.В источнике
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URA.Ru

Белорусская оппозиция раскрыла план майдана против Лукашенко

URA.Ru10:22
Газета.Ru

Белорусская оппозиция обнародовала план «майдана» после выборов президента

Газета.Ru09:59
ФАН

Белорусская оппозиция обнародовала план «майдана» в случае победы Лукашенко

ФАН08:02
Телеканал 360°

Белорусские оппозиционеры опубликовали план действий на случай победы Лукашенко на выборах

Телеканал 360°07:19
ИА Красная Весна

«План Б» по организации майдана в Белоруссии опубликован в Сети

ИА Красная Весна07:15
Взгляд.ру

Опубликованы инструкции по организации «майдана» после выборов в Белоруссии

Взгляд.ру04:30
Lenta.ru

Раскрыт план «майдана» белорусской оппозиции после выборов

Lenta.ru20:31

В Госдуме оценили разработку в ЕС механизма санкций против США

Зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновациям и предпринимательству Владимир Гутенев оценил слова посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера о разработке в Брюсселе механизма противодействия экстерриториальным санкциям третьих стран - в первую очередь, американским санкциям в отношении компаний, работающих на строительстве газопровода "Северный поток - 2".
Газета.Ru08:34
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В Минске грубо задержали трех журналистов «Дождя», освещавших выборы

Белорусские правоохранительные органы задержали корреспондентов российского телеканала «Дождь» Владимира Роменского и Василия Полонского, а также оператора Николая Антипова, который был с ними.
Собеседник07:31
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В Балтийске при взрыве снаряда времен войны пострадали двое детей

В городе Балтийск Калининградской области устанавливают обстоятельства ранения двух детей в результате детонации снаряда времен Второй мировой войны, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.
Интерфакс04:25
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