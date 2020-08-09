Белорусская оппозиция раскрыла план майдана против Лукашенко

Оппозиция Белоруссии готовит забастовку на государственных предприятиях 10 августа, на следующий день после выборов президента страны. Об этом заявил журналист Степан Путило в своем telegram-канале. Оппозиционер призывает граждан выходить на площади, в скверы и парки.