Белорусская оппозиция раскрыла план майдана против Лукашенко
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Оппозиция Белоруссии готовит забастовку на государственных предприятиях 10 августа, на следующий день после выборов президента страны. Об этом заявил журналист Степан Путило в своем telegram-канале. Оппозиционер призывает граждан выходить на площади, в скверы и парки.В источнике
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