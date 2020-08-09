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URA.Ru
URA.Ru

Белорусская оппозиция раскрыла план майдана против Лукашенко

Оппозиция Белоруссии готовит забастовку на государственных предприятиях 10 августа, на следующий день после выборов президента страны. Об этом заявил журналист Степан Путило в своем telegram-канале. Оппозиционер призывает граждан выходить на площади, в скверы и парки.В источнике
Подробнее о событии
REGNUM

СМИ: Белорусская оппозиция публикует планы «майдана»

REGNUM14:03
URA.Ru

Белорусская оппозиция раскрыла план майдана против Лукашенко

URA.Ru10:22
Газета.Ru

Белорусская оппозиция обнародовала план «майдана» после выборов президента

Газета.Ru09:59
Телеканал 360°

Белорусские оппозиционеры опубликовали план действий на случай победы Лукашенко на выборах

Телеканал 360°07:19
ИА Красная Весна

«План Б» по организации майдана в Белоруссии опубликован в Сети

ИА Красная Весна07:15
Взгляд.ру

Опубликованы инструкции по организации «майдана» после выборов в Белоруссии

Взгляд.ру04:30
Lenta.ru

Раскрыт план «майдана» белорусской оппозиции после выборов

Lenta.ru20:31

В Госдуме оценили разработку в ЕС механизма санкций против США

Зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновациям и предпринимательству Владимир Гутенев оценил слова посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера о разработке в Брюсселе механизма противодействия экстерриториальным санкциям третьих стран - в первую очередь, американским санкциям в отношении компаний, работающих на строительстве газопровода "Северный поток - 2".
В Госдуме оценили разработку в ЕС механизма санкций против США
Газета.Ru08:34
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Описан необычный симптом коронавируса

Врачи призвали коллег обращать пристальное внимание на других пациентов, жалующихся на постоянную икоту, и отметили, что коронавирусная инфекция проявляет все больше нетипичных симптомов.
Lenta.ruвчера в 19:05
17

Магнитное поле Земли помогло подтвердить дату сожжения Иерусалима

Каждый год Девятого Ава (29–30 июля) евреи всего мира постятся в память о разрушении Первого и Второго храмов в Иерусалиме: Вавилонской империей в 586 г. до н.э. и Римской в 70 г. Исследователи смогли измерить магнитное поле Земли в тот самый день, что позволило понять, каким масштабным было разрушение Иерусалима Вавилонской империей, пишет Israel21.
Профиль10:34

Врач сравнила продолжительность жизни вегетарианцев и мясоедов

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог и нутрициолог Инна Кононенко рассказала, как продолжительность жизни зависит от потребляемых продуктов и кто стареет быстрее — вегетарианцы или мясоеды.
Известия00:10
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Врач оценил опасность обнаруженного в Китае вируса SFTS

Доцент кафедры внутренних болезней лечебного факультета Новосибирского государственного медицинского университета Владислав Митрохин оценил опасность вируса SFTS, о распространении которого ранее сообщили в Китае.
RT на русском09:46
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Автоэксперт объяснил, как правильно пользоваться климат-контролем

В ходе интервью главный редактор журнала «Авторевю» Леонид Голованов отметил, что в современных автомобилях чаще всего устанавливаются не ручные кондиционеры, а автоматические системы климат-контроля.
Тарантас Ньюсвчера в 13:46
9

В Бейруте протестующие ворвались в здание министерства труда

Бейрут, 9 августа 2020, 20:15 — REGNUM В столице Ливана Бейруте столкновения протестующих и полиции становятся всё более интенсивными, протестующие ворвались в здание министерства труда, сообщают 9 августа местные СМИ.
REGNUM13:15

Истребитель Су-27 перехватил самолёт-разведчик США над Чёрным морем

Как писал NEWS.ru, ранее российские истребители были подняты на перехват самолёта-разведчика ВВС Норвегии Р-3С Orion над Баренцевым морем, а над Чёрным морем — разведывательных самолётов Р-8А Poseidon ВМС США, RС-135 ВВС США и беспилотного летательного аппарата MQ-9А Ripper ВВС США.
News.ru13:31
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