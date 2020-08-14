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Pravda.Ru
Pravda.Ru

Белорусская оппозиция создаст совет для передачи власти

Координационный совет для обеспечения трансфера власти создают в Белоруссии. Инициатором выступила кандидат в президенты Светлана Тихановская. Она заявила, что это необходимо для принятия неотложных мер по восстановлению законности в стране.В источнике
С чего всё началось
«С учетом происходящего в стране и необходимости принятия неотложных мер для восстановления законности в Беларуси я, Светлана Тихановская, инициирую создание координационного совета для обеспечения трансфера власти», — говорится в сообщении
, опубликованном в Telegram-канале объединенной пресс-службы Тихановской, Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.
РБК09:02
Подробнее о событии
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Тихановская объявила о создании совета по передаче власти в Белоруссии

RT на русском08:52
РБК

Тихановская объявила о начале создания совета для передачи власти

РБК09:02
РИА Новости

Тихановская объявила о создании совета по передаче власти в Белоруссии

РИА Новости08:58
ТАСС

Тихановская объявила о создании координационного совета для трансфера власти в Белоруссии

ТАСС09:06
Национальная служба новостей

Тихановская создает координационный совет для трансфера власти в Белоруссии

Национальная служба новостей08:52
Lenta.ru

Тихановская анонсировала создание совета по трансферу власти

Lenta.ru08:30
Телеканал 360°

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