Белорусская оппозиция создаст совет для передачи власти
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Координационный совет для обеспечения трансфера власти создают в Белоруссии. Инициатором выступила кандидат в президенты Светлана Тихановская. Она заявила, что это необходимо для принятия неотложных мер по восстановлению законности в стране.В источнике
С чего всё началось
«С учетом происходящего в стране и необходимости принятия неотложных мер для восстановления законности в Беларуси я, Светлана Тихановская, инициирую создание координационного совета для обеспечения трансфера власти», — говорится в сообщении
, опубликованном в Telegram-канале объединенной пресс-службы Тихановской, Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.
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Тихановская создает координационный совет для трансфера власти в Белоруссии
Национальная служба новостей08:52