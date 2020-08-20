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Военное дело

Белорусская оппозиция выразила готовность к контактам с Россией

Как заявил член президиума Координационного совета оппозиции и бывший министр культуры республики Беларусь Павел Латушко, оппозиция готова к контактам с Москвой.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Белорусская оппозиция готова контактировать с Россией

Созданный белорусской оппозицией Координационный совет готов к контактам с Россией, заявил в четверг член его президиума Павел Латушко.
РИА Новости03:23
Подробнее о событии
RT на русском

В КС белорусской оппозиции заявили о готовности к контактам с Россией

RT на русском03:45
Газета.Ru

Белорусская оппозиция заявила о готовности к диалогу с Россией

Газета.Ru06:20
Lenta.ru

Белорусская оппозиция выразила готовность контактировать с Россией

Lenta.ru04:01
РБК

Белорусская оппозиция заявила о готовности к контактам с Россией

РБК06:20
РИА Новости

Белорусская оппозиция готова контактировать с Россией

РИА Новости03:23
Коммерсантъ

Совет оппозиции Белоруссии заявил о готовности к контактам с Россией

Коммерсантъ04:13
REGNUM

Белорусская оппозиция готова к переговорам с Лукашенко без посредников

REGNUMвчера в 16:25

Мишустин обсудил с премьером Белоруссии борьбу с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел телефонные переговоры с белорусским коллегой Романом Головченко, в ходе которого стороны обсудили борьбу с коронавирусом и перспективы торгово-экономического сотрудничества двух стран.
Известия08:40
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Глава КНДР передал часть полномочий своим помощникам — разведка

Сеул, 20 августа 2020, 15:08 — REGNUM Глава КНДР Ким Чен Ын передал часть полномочий некоторым своим помощникам, включая младшую сестру Ким Ё Чжон, занимающую должность первого заместителя главы отдела ЦК Трудовой партии КНДР (ТПК).
REGNUM08:08

В Иране назвали ракету нового типа в честь убитого генерала Сулеймани

Власти Ирана в четверг объявили об успешном завершении разработки двух ракет нового типа, причем одну из них назвали в память о генерале Касеме Сулеймани, погибшем в январе в Ираке во время американской спецоперации.
Интерфакс06:36

Яхту «Дома-2» ограбили на 30 миллионов рублей

Ущерб оценивается примерно в 30 млн руб. Судно использовалось для съемок проекта "Яхта любви", по результатам которого трое участников "Дома-2" должны были выбрать себе одну из десяти девушек — претенденток на вхождение в основной состав шоу.
Газета.Ru08:36
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Напавшему на омоновца во время протестов в Москве отказали в УДО

Нижний Тагил, Свердловская область, 20 августа 2020, 12:02 — REGNUM Суд в Нижнем Тагиле отказал в условно-досрочном освобождении Кириллу Жукову, который был осужден за применение насилия к сотруднику полиции на несанкционированной акции протеста летом 2019 года в Москве.
REGNUM05:02
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