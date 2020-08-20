Политика
Военное делоБелорусская оппозиция выразила готовность к контактам с Россией
Как заявил член президиума Координационного совета оппозиции и бывший министр культуры республики Беларусь Павел Латушко, оппозиция готова к контактам с Москвой.
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Созданный белорусской оппозицией Координационный совет готов к контактам с Россией, заявил в четверг член его президиума Павел Латушко.РИА Новости03:23
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На фоне высокой смертности и снижения иммиграции до самого низкого уровня за последние 15 лет, отмечает SCB, прирост населения в стране в первом полугодии оказался самым низким с 2005 года.
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Полузащитник ЦСКА Яка Бийол может перебраться в чемпионат Турции.
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ТК Звезда 18 августа в 05:00