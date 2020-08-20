Политика

Военное делоВоенное делоБелорусская оппозиция выразила готовность к контактам с Россией

Как заявил член президиума Координационного совета оппозиции и бывший министр культуры республики Беларусь Павел Латушко, оппозиция готова к контактам с Москвой.
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с чего всё началось

Белорусская оппозиция готова контактировать с Россией

Созданный белорусской оппозицией Координационный совет готов к контактам с Россией, заявил в четверг член его президиума Павел Латушко.
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