Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Наша версия
Наша версия

Белорусская оппозиция выразила готовность к контактам с Россией

Созданный оппозицией Белоруссии Координационный совет готов к контактам с Россией, заявил в этот четверг член его президиума, бывший министр культуры Павел Латушко. В Координационном совете белорусской оппозиции выразили готовность к контактам с Россией.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Белорусская оппозиция готова контактировать с Россией

Созданный белорусской оппозицией Координационный совет готов к контактам с Россией, заявил в четверг член его президиума Павел Латушко.
РИА Новости03:23
Подробнее о событии
РБК

Белорусская оппозиция заявила о готовности к контактам с Россией

РБК06:20
RT на русском

В КС белорусской оппозиции заявили о готовности к контактам с Россией

RT на русском03:45
Lenta.ru

Белорусская оппозиция выразила готовность контактировать с Россией

Lenta.ru04:01
Газета.Ru

Белорусская оппозиция заявила о готовности к диалогу с Россией

Газета.Ru06:20
РИА Новости

Белорусская оппозиция готова контактировать с Россией

РИА Новости03:23
Коммерсантъ

Совет оппозиции Белоруссии заявил о готовности к контактам с Россией

Коммерсантъ04:13
REGNUM

Белорусская оппозиция готова к переговорам с Лукашенко без посредников

REGNUMвчера в 16:25

У неплательщика налогов в РФ арестовали недвижимость на 36 млрд рублей

Следствие арестовало имущество бенефициара энергетической компании «Системы автономного энергоснабжения» Константина Пономарева на 36 миллиардов рублей, передает ТАСС со ссылкой на СК РФ.
У неплательщика налогов в РФ арестовали недвижимость на 36 млрд рублей
Аргументы и Факты18 августа в 16:15
17

Летевший с Навальным житель Томска рассказал о ЧП в самолете

Житель Томска Павел Лебедев, который летел в самолете вместе с госпитализированным в Омске Алексеем Навальным, рассказал, что в кафе тот сидел вместе со своими друзьями, а на борту лайнера пошел в туалет вскоре после взлета и долго не возвращался.
РИА Новости04:44

Напавшему на омоновца во время протестов в Москве отказали в УДО

Нижний Тагил, Свердловская область, 20 августа 2020, 12:02 — REGNUM Суд в Нижнем Тагиле отказал в условно-досрочном освобождении Кириллу Жукову, который был осужден за применение насилия к сотруднику полиции на несанкционированной акции протеста летом 2019 года в Москве.
REGNUM05:02
10

Оппозиция не планирует мешать участию Лукашенко в новых выборах

Координационный совет белорусской оппозиции будет добиваться проведения в кратчайшие сроки новых президентских выборов и полной смены состава Центризбиркома страны, заявила член президиума совета Мария Колесникова.
Интерфакс05:29
628

Китайский эпидемиолог высоко оценил российскую вакцину от коронавируса

Известный китайский эпидемиолог, директор Государственного центра исследований респираторных заболеваний первой больницы педуниверситета Гуанчжоу, академик Чжан Няншань высоко оценил российскую вакцину от коронавируса и поздравил Россию с ее регистрацией, говорится на сайте посольства РФ в Китае.
Ведомости07:06
200