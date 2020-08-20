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Lenta.ru
Lenta.ru

Белорусская оппозиция выразила готовность контактировать с Россией

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал создание Координационного совета попыткой захвата власти и пригрозил жесткими мерами. Он обвинил оппозицию в планах разорвать связи с Россией и выйти из Союзного государства.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В КС белорусской оппозиции готовы к контактам с Россией

Созданный белорусской оппозицией Координационный совет готов к контактам с Россией, заявил в четверг член его президиума Павел Латушко.
РИА Новости03:23
Подробнее о событии
Lenta.ru

Белорусская оппозиция выразила готовность контактировать с Россией

Lenta.ru04:01
Газета.Ru

Белорусская оппозиция заявила, что готова к контактам с Россией

Газета.Ru03:31
Говорит Москва

Член оппозиционного КС Белоруссии Латушко заявил об угрозах

Говорит Москва03:41
ТАСС

Член Координационного совета оппозиции Белоруссии заявил, что не уедет после угроз

ТАСС03:36
RT на русском

В КС белорусской оппозиции заявили о готовности к контактам с Россией

RT на русском03:45
РЕН ТВ

Экс-министр культуры РБ заявил о готовности оппозиции к контактам с РФ

РЕН ТВ03:09
РИА Новости

Член КС Белоруссии Латушко заявил, что ему поступают угрозы

РИА Новости03:49

Минэкономики корректирует правила реорганизации АО и ООО

Минэкономики корректирует правила реорганизации АО и ООО Минэкономики завершило работу над поправками к законам об АО и ООО, ряду других законов, призванными упростить и сделать более гибкими процессы реорганизации хозяйственных обществ.
Коммерсантъ18:39
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Мутко рассказал о создании в России онлайн-платформы по аренде жилья

Онлайн-платформа для размещения объявлений об аренде жилья будет насыщена различными удобными сервисами для пользователей и в целом способствовать формированию в стране цивилизованного рынка арендного жилья, сказал Мутко.
РБКвчера в 06:31
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