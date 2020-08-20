Белорусская оппозиция выразила готовность контактировать с Россией
Смотрите также
Румынский певец погиб во время прямого эфира в соцсети
Основатель ФБК Навальный впал в кому после отравления
ФСБ показала видео задержания похитителей лидера ополченцев Донбасса
Треть состава «Автомобилиста» заразилась коронавирусом
Ми-28Н проходит заводские испытания с новыми «скоростными» лопастями
Артемий Лебедев назвал «Родину-мать» уродским монументом
«Калашников» начал экспортировать автоматы АК-12
В РАН выдвинули две версии возникновения снятых с МКС объектов
Названы противопоказания при вакцинации от коронавируса
Кабмин выделил почти 3 млрд рублей на переобучение безработных
Мутко рассказал о создании в России онлайн-платформы по аренде жилья
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 20 августа
Россия договорилась с Сирией о расширении базы Хмеймим
Лукашенко обвинил оппозицию в попытке захвата власти в Белоруссии
Белорусский совет оппозиции избрал в президиум семь человек
Оппозиция Белоруссии отрицает планы вывода страны из союза с Россией
Оппозиция в Белоруссии выступила за максимально добрые отношения с РФ
Основатель ФБК Навальный впал в кому после отравления
ФСБ показала видео задержания похитителей лидера ополченцев Донбасса
В РАН выдвинули две версии возникновения снятых с МКС объектов
Белорусская оппозиция выразила готовность контактировать с Россией
В Роскачестве подсказали способ узнать телефонные номера мошенников
NASA предупредило об аномалии в магнитном поле над Землей
Названы противопоказания при вакцинации от коронавируса
«Калашников» начал экспортировать автоматы АК-12
СК возбудил дело против депутата Мосгордумы Шереметьева
Помпео лично уведомит Совбез ООН о возврате санкций против Ирана
«Зенит» обыграл ЦСКА в матче РПЛ
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал создание Координационного совета попыткой захвата власти и пригрозил жесткими мерами. Он обвинил оппозицию в планах разорвать связи с Россией и выйти из Союзного государства.В источнике
С чего всё началось
В КС белорусской оппозиции готовы к контактам с Россией
Созданный белорусской оппозицией Координационный совет готов к контактам с Россией, заявил в четверг член его президиума Павел Латушко.
РИА Новости03:23
Подробнее о событии