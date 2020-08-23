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Life.ru
Life.ru

Белорусская оппозиция выступила за возврат конституции 1994 года

В Белоруссии необходимо вернуть вариант конституции 1994 года, который ограничивает количество президентских сроков. Такое заявление сделал член Координационного совета оппозиции Павел Латушко во время своего выступления перед участниками многотысячной акции протеста в Минске.В источнике
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Lenta.ru

Белорусская оппозиция предложила вернуть Конституцию 1994 года

Lenta.ruвчера в 12:27
ТАСС

Координационный совет белорусской оппозиции выступил за возврат к конституции 1994 года

ТАССвчера в 11:12
Московский Комсомолец

Белорусская оппозиция призвала вернуться к конституции 1994 года

Московский Комсомолецвчера в 11:53
News.ru

Белорусская оппозиция выступила за возврат к конституции 1994 года

News.ruвчера в 11:31
Коммерсантъ

Совет оппозиции Белоруссии предложил вернуть конституцию 1994 года

Коммерсантъвчера в 11:21
URA.Ru

Оппозиция Беларуси потребовала изменить Конституцию

URA.Ruвчера в 11:58
РЕН ТВ

Оппозиция РБ потребовала возврата ограничения президентских сроков

РЕН ТВвчера в 11:55

Россия готовится возобновить авиасообщение с рядом зарубежных стран

Как отмечается, 18 августа на заседании оперативного штаба Росавиации и Роспотребнадзору было дано поручение проработать возможность возобновления авиасообщения с Венгрией, Египтом (только рейсы в Каир), Иорданией, Кипром, Китаем (только рейсы в Шанхай), Мальтой и Францией.
Вести.Ru21:50
73

В Москве за сутки скончались 10 пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались десять пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
RT на русскомвчера в 16:13
2,2K

В Госдуме оценили появление Лукашенко с автоматом в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим появлением с автоматом в руках хотел показать готовность бороться за страну против организаторов «оранжевых революций», выразил мнение первый зампред комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий.
Взгляд.рувчера в 15:36
18

В России разработают альтернативный скафандр для космонавтов

Специалисты Национального исследовательского технологического университета (НИТУ) МИСиС разработают дизайн альтернативного скафандра для экипажа нового российского пилотируемого космического корабля «Орел».
РБК22:27
6

Сирия осталась без электричества после взрыва газопровода под Дамаском

Взрыв газопровода в районе Дамаска привел к общему отключению электричества в Сирии, сообщает государственное телевидение со ссылкой на министерство энергетики, в миннефти не исключают, что это мог быть теракт.
РИА Новости22:25
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Москва и Анкара подписали контракт на поставку второй партии С-400

Россия заключила контракт с Турцией на поставку второй партии зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщил гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев на форуме «Армия-2020», передает «РИА Новости».
Ведомостивчера в 07:29
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Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России

В понедельник вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, благодаря которым страховые компании теперь могут вводить и учитывать дополнительные личностные факторы при определении тарифа для каждого водителя.
РИА Новости22:29
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Соратники Греты Тунберг обесточили Калифорнию. На очереди Германия

Если бы Калифорния была отдельным государством (а среди калифорнийских политиков периодически появляются идеи такого рода), то ее ВВП был бы равен примерно 3,2 триллиона долларов и превосходил бы номинальный ВВП таких стран, как Франция или Россия.
РИА Новостивчера в 01:00
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По меньшей мере 83 фаната ПСЖ задержаны в ходе беспорядков в Париже

Парижские полицейские задержали в ночь на понедельник, 24 августа, 83 футбольных фанатов французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), участвующих в беспорядках после поражения команды в финале Лиги чемпионов.
Известия22:36