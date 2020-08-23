Белорусская оппозиция выступила за возврат конституции 1994 года
Смотрите также
Экс-сотрудника СК Белоруссии задержали в Пскове и вывезли из России
Россия готовится возобновить авиасообщение с рядом зарубежных стран
Появилось видео прибытия Лукашенко в резиденцию с автоматом в руках
В Госдуме оценили появление Лукашенко с автоматом в Минске
Сирия осталась без электричества после взрыва газопровода под Дамаском
Москва и Анкара подписали контракт на поставку второй партии С-400
Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России
По меньшей мере 83 фаната ПСЖ задержаны в ходе беспорядков в Париже
Дочь Юлии Зиминой на свадьбе матери появилась в платье принцессы
Шойгу открыл форум «Армия-2020» и Армейские международные игры
Российский боксёр Поветкин нокаутом победил британца Уайта
Оппозиция Беларуси представит план по свержению Лукашенко
Появилось видео прибытия Лукашенко в резиденцию с автоматом в руках
Россия готовится возобновить авиасообщение с рядом зарубежных стран
Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России
«Бавария» победила ПСЖ и выиграла Лигу чемпионов
Сирия осталась без электричества после взрыва газопровода под Дамаском
Маркировка домашних животных может стать обязательной в РФ с 2021 года
В Гидрометцентре спрогнозировали теплую погоду в сентябре в России
В Белоруссии необходимо вернуть вариант конституции 1994 года, который ограничивает количество президентских сроков. Такое заявление сделал член Координационного совета оппозиции Павел Латушко во время своего выступления перед участниками многотысячной акции протеста в Минске.В источнике
Подробнее о событии