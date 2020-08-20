Политика
НТВБелорусская оппозиция запросила срочных встреч с силовиками
Задержаний или каких-либо иных следственных действий со стороны белорусских силовиков не было. После заседания Координационный совет оппозиции направил обращения к Генпрокуратуре, МВД, КГБ и Следственному комитету с призывом провести срочные встречи.
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Координационный совет белорусской оппозиции сообщил о расширении состава
Московский Комсомолецвчера в 10:14
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Политика
США отказались от запрошенного Россией заседания СБ ООН по Ирану
Россия запросила проведение экстренного заседания СБ ООН в пятницу после того, как США официально уведомили Совбез ООН о своей инициативе по восстановлению санкций ООН против Ирана.
Интерфакс вчера в 20:27
Общество
Диетолог дала советы по выбору наименее вредной колбасы
Лучше выбрать колбасу типа бастурмы, которая сделана методом прессования, сыровяленую колбасу.
News.ru вчера в 21:56
Происшествия
Основатель ФБК Навальный впал в кому после отравления
Ведомости вчера в 02:53
Происшествия
В Австралии расследуют новый случай обнаружения игл в клубнике
Правоохранительные органы штата Квинсленд приступили к расследованию нового случая обнаружения металлических игл в продуктах питания, купленных в одном из супермаркетов южного пригорода Брисбена.
ТАСС вчера в 23:13
Музыка
В Киеве требуют проверить руководство гостелерадио Украины у психиатра
Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» требует психиатрического освидетельствования руководства Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) в связи с его отказом регистрировать на национальный отбор для участия в «Детском Евровидении-2020» Максима Ткачука.
ФАН 18 августа в 05:40
Спорт
Подведены итоги онлайн-турнира по World Of Tanks в Калмыкии
В минувшие выходные «Ростелеком» совместно с компанией Wargaming, Министерством спорта и молодежной политики Калмыкии и региональным отделением Федерации компьютерного спорта провёл в республике онлайн-турнир по World of Tanks.
РИА Калмыкия 18 августа в 09:03
Происшествия
Суд отказался приобщить к делу Ефремова показания секретного свидетеля
Lenta.ru вчера в 14:57
Общество
В Госдуму внесен законопроект об отмене транспортного налога
Законопроект об отмене транспортного налога внесен на рассмотрение Госдумы. Против инициативы уже выступил Минфин.
Известия вчера в 19:41
Политика
Помощник Трампа выразил озабоченность из-за госпитализации Навального
США озабочены ситуацией с госпитализацией политика Алексея Навального, сообщил помощник президента США Роберт О'Брайен.
Коммерсантъ вчера в 20:36
Наука
Смысл рисунка Леонардо да Винчи раскрыли спустя 500 лет
Чтобы разобраться в картине и понять сам рисунок, вышеуказанным ученым пришлось провести много серьезных исследований, в ходе которых они изучили более 25 000 снимков сердечной мышцы, которые делали с помощью оборудования для МРТ.
ToDay News Ufa вчера в 16:37
Здоровье
Названы возможные причины госпитализации Алексея Навального
Причиной госпитализации блогера Алексея Навального могла стать диабетическая кома или проблема с мозговым кровообращением, об этом "Известиям" заявили медицинские эксперты.
РИА Новости вчера в 21:44
Общество
В NASA заявили, что утечка воздуха на МКС не угрожает экипажу станции
Вашингтон, 20 августа 2020, 21:07 — REGNUM Растущий уровень утечки воздуха на МКС не угрожает экипажу орбитальной станции, но требуется найти место утечки и установить возможность ремонта, сообщает 20 августа американское аэрокосмическое агентство NASA.
REGNUM вчера в 14:07
Общество
Российскую вакцину против коронавируса испытают на 40 тыс. человек
Москва, 20 августа 2020, 16:58 — REGNUM Пострегистрационные клинические испытания российской антикоронавирусной вакцины охватят 40 тыс. человек, заявили 20 августа журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев и замдиректора центра Гамалеи по научной работе Денис Логунов.
REGNUM вчера в 09:58
Общество
Штаб Навального попросил Кремль помочь с лечением политика за границей
Штаб Навального официально откликнулся на предложение со стороны Кремля, заявившего о готовности помочь в эвакуации политика для лечения за границей.
РЕН ТВ вчера в 12:33
Экономика
Автокредитование впервые превысило прошлогодний уровень
Из всех регионов только в Москве автокредитование превысило уровень прошлого года и предыдущего месяца – сумма выданных автокредитов составила 7,6 миллиарда рублей, что выше, чем в июне на 19%, и на 8% больше июля прошлого года.
Вести.Ru вчера в 10:38
Хоккей
«Ак Барс» оказался сильнее «Металлурга» в матче Кубка чемпионов КХЛ
Казанский "Ак Барс" переиграл магнитогорский "Металлург" на турнире чемпионов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Газета.Ru вчера в 14:28
Общество
Авиакомпании в два раза снизили цены на билеты по России
Цены на авиабилеты по российским направлениям снизились практически в два раза.
URA.Ru вчера в 17:50
Общество
Названы остающиеся в «красной зоне» по COVID-19 регионы
В "красной зоне" по распространению новой коронавирусной инфекции остаются 12 российских регионов, заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
Газета.Ru вчера в 21:35
Авто
АвтоВАЗ объявил публичный конкурс на название для новой модели Lada
АвтоВАЗ выберет самое яркое название своего будущего продукта. Об этом сообщает официальный сайт «picsnews».
Лезги газет вчера в 18:34
Общество
Росавиация открыла для международных полетов еще три города
Еще из трех российских городов отечественные и зарубежные авиакомпании сногут осуществлять международные перелеты, сообщили в Росавиации 20 августа.
Известия вчера в 19:14
Политика
СБУ назвала фейком заявление ФСБ о срыве операции спецслужбы в России
Служба безопасности Украины (СБУ) опровергла сообщение ФСБ о срыве операции украинской спецслужбы по похищению одного из лидеров ополченцев Донбасса.
РБК вчера в 10:30
Шоу-бизнес
Настя Каменских показала фигуру без одежды
Певица Настя Каменских опубликовала у себя в Instagram новую откровенную фотографию.
ИнфоСМИ 18 августа в 15:10
Гаджеты
ZTE выпустит первый в мире смартфон с подэкранной камерой
Президент мобильного подразделения ZTE Ни Фей подтвердил выход первого в мире смартфона ZTE Axon 20 5G с фронтальной камерой, которая будет находиться под экраном.
Деловое.ТВ 19 августа в 07:45
Происшествия
В Израиле 16-летняя девушка обвинила 30 мужчин в изнасиловании
Девушка-подросток в Израиле обвинила 30 мужчин в изнасиловании. В произошедшем разбирается полиция.
Известия вчера в 23:10
Авто
Lucid Air оборудован самой быстрой зарядкой среди электромобилей
Как сообщало издание speedme.ru, электрокар Lucid Air сможет проезжать на одном заряде до 832 километров, что делает модель самой экономичной из всех существующих.
SpeedMe вчера в 10:48
Шоу-бизнес
В Москве завершилась церемония прощания с Легкоступовой
Церемония прощания с певицей Валентиной Легкоступовой завершилась в Москве, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 07:24
Общество
Российский чемпион по борьбе выгнал со свадьбы свою невесту
Российский борец, чемпион мира по вольной борьбе Заурбек Сидаков устроил скандал на своей свадьбе, выгнав невесту, сообщает телеканал НТВ.
РИА Новости вчера в 23:51
Культура
Первый канал представил наставников девятого сезона шоу «Голос»
Собака.ru 18 августа в 06:35
Здоровье
В Бурятии за сутки выявили 35 новых случаев коронавируса
Прирост больных составил 35 человек – девять выявили в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные лица других больных коронавирусом.
RuNews24.ru вчера в 23:35
Общество
Врач назвал способ улучшить работу мозга
Орлов добавил, что массаж кистей и пальцев рук также снимает стресс, нормализует артериальное давление и способствует профилактике сосудистых заболеваний головного мозга.
РБК вчера в 21:33