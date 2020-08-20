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Белорусская оппозиция запросила срочных встреч с силовиками

Задержаний или каких-либо иных следственных действий со стороны белорусских силовиков не было. После заседания Координационный совет оппозиции направил обращения к Генпрокуратуре, МВД, КГБ и Следственному комитету с призывом провести срочные встречи.В источнике
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РБК

Координационный совет белорусской оппозиции сообщил о расширении состава

РБК12:00
Коммерсантъ

Совет оппозиции Белоруссии потребовал срочной встречи с силовиками

Коммерсантъ10:29
Известия

Координационный совет белорусской оппозиции расширил свой состав

Известия10:34
ТАСС

Координационный совет белорусской оппозиции объявил о решении расширить свой состав

ТАСС09:52
RT на русском

КС белорусской оппозиции сообщил о расширении своего состава

RT на русском10:40
Московский Комсомолец

Координационный совет белорусской оппозиции сообщил о расширении состава

Московский Комсомолец10:14
Газета.Ru

Координационный совет Белоруссии расширит свой состав

Газета.Ru10:56

Макрон заявил о готовности предоставить убежище Навальному

Франция готова оказать поддержку основателю ФБК Алексею Навальному, включая предоставление убежища, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает Sputnik France.
Макрон заявил о готовности предоставить убежище Навальному
Ведомости13:32
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Миллер и врио главы Чувашии подписали программу газоснабжения

Чебоксары, 20 августа 2020, 19:29 — REGNUM Пятилетнюю программу газоснабжения и газификации Чувашии подписали сегодня, 20 августа, председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и врио главы республики Олег Николаев.
REGNUM12:29

Росгвардия и российский ОМОН направляются в Беларусь

Косвенно об отправке российских подразделений в Беларусь свидетельствует и то, что, по информации Бильд, базы ОМОНа в Санкт-Петербурге и Москве «практически опустели»: сотни служащих российского министерства внутренних дел не видны там уже на протяжении нескольких дней.
Эхо Москвы11:18
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Российскому «Адмиралу Горшкову» с «Цирконами» предрекли потопление

В условиях военного конфликта российский фрегат «Адмирал Горшков» проекта 22350 с гиперзвуковой крылатой ракетой (КР) «Циркон» не сможет подойти на достаточную дальность к американской авианосной ударной группе (АУГ) и будет потоплен, пишет «Военно-промышленный курьер».
Lenta.ru07:48
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Воробьев раскритиковал Хованова за поведение в серии буллитов

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев раскритиковал действия хоккеиста казанского "Ак Барса" Александра Хованова в серии послематчевых буллитов в матче на турнире Кубка чемпионов в Казани.
РИА Новости15:33

Конец «мировой фабрики»: компании выводят свои производства из Китая

Первыми по мировой фабрике товаров ударили торговые войны в 2018-2019 годах между Китаем и США, и США с ЕС, а пандемия ускорила уход глобальных компаний из Китая и разрушение глобальных цепочек поставок китайских комплектующих.
Вести.Ru04:20
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СБУ заявила о раскрытии агентурной сети ФСБ на юге Украины

"Контрразведчики Службы безопасности Украины пресекли деятельность агентурной сети ФСБ РФ, действовавшей на территории Херсонской области под руководством бывшей сотрудницы облгосадминистрации", - говорится в сообщении.
Газета.Ru14:32