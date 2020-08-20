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Белорусская оппозиция запросила срочных встреч с силовиками

Задержаний или каких-либо иных следственных действий со стороны белорусских силовиков не было. После заседания Координационный совет оппозиции направил обращения к Генпрокуратуре, МВД, КГБ и Следственному комитету с призывом провести срочные встречи.В источнике
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RT на русском

КС белорусской оппозиции сообщил о расширении своего состава

RT на русскомвчера в 10:40
Коммерсантъ

Совет оппозиции Белоруссии потребовал срочной встречи с силовиками

Коммерсантъвчера в 10:29
Московский Комсомолец

Координационный совет белорусской оппозиции сообщил о расширении состава

Московский Комсомолецвчера в 10:14
ТАСС

Координационный совет белорусской оппозиции объявил о решении расширить свой состав

ТАССвчера в 09:52
РБК

Координационный совет белорусской оппозиции сообщил о расширении состава

РБКвчера в 12:00
Известия

Координационный совет белорусской оппозиции расширил свой состав

Известиявчера в 10:34
Газета.Ru

Координационный совет Белоруссии расширит свой состав

Газета.Ruвчера в 10:56

Кремль допустил возможность лечения Навального за рубежом

В Кремле заверили, что при необходимости лечения Алексея Навального за рубежом соответствующие обращения оперативно рассмотрят, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Кремль допустил возможность лечения Навального за рубежом
РИА Новостивчера в 07:46
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Лавров призвал Киев перестать искать отговорки по Минским соглашениям

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете «Труд» призвал Украину соблюдать свои обязательства и выполнить требования о предоставлении особого статуса Донбассу в рамках Минских соглашений.
RT на русском17:55
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В России стартовала программа кешбэка за туристические поездки

В России 21 августа стартует программа поддержки внутреннего туризма, в рамках которой те, кто этой осенью или зимой отправится в путешествие по стране, смогут вернуть часть потраченных на путевки или проживание в гостинице средств.
РБК17:00
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