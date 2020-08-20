Белорусская оппозиция запросила срочных встреч с силовиками
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Задержаний или каких-либо иных следственных действий со стороны белорусских силовиков не было. После заседания Координационный совет оппозиции направил обращения к Генпрокуратуре, МВД, КГБ и Следственному комитету с призывом провести срочные встречи.В источнике
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Координационный совет белорусской оппозиции сообщил о расширении состава
Московский Комсомолецвчера в 10:14