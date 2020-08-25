Белорусская оппозиция заявила о готовности к переговорам с властями
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Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, занявшая второе место. На прошлой неделе в стране был создан Координационный совет оппозиции, который намерен добиваться разрешения кризиса путем диалога с властью и проведения новых выборов.В источнике
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