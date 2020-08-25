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РИА Новости
РИА Новости

Белорусская оппозиция заявила о готовности к переговорам с властями

Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, занявшая второе место. На прошлой неделе в стране был создан Координационный совет оппозиции, который намерен добиваться разрешения кризиса путем диалога с властью и проведения новых выборов.В источнике
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Коммерсантъ

Тихановская: белорусская революция не носит антироссийский характер

Коммерсантъ07:17
Lenta.ru

Тихановская объявила мирную революцию в Белоруссии

Lenta.ru06:02
Ёлдаш

Депутаты Европарламента ознакомились с жалобой Тихановской на фальсификацию выборов в Белоруссии

Ёлдаш06:08
RT на русском

Тихановская заявила о фальсификации результатов выборов в Белоруссии

RT на русском07:03
РИА Новости

Белорусская оппозиция заявила о готовности к переговорам с властями

РИА Новости06:34
ТАСС

Тихановская заявила Европарламенту о фальсификации выборов в Белоруссии

ТАСС06:33
РЕН ТВ

«Мирные демонстранты» с дубинками

РЕН ТВвчера в 03:48

В Госдуме предложили перенести начало учебного года на 1 октября

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предлагает отложить начало учебного года до 1 октября, чтобы не провоцировать новую вспышку заболеваемости COVID-19, соответствующее предложение он направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову (есть в распоряжении РИА Новости).
В Госдуме предложили перенести начало учебного года на 1 октября
РИА Новости23:37
2K

Немецкие врачи подтвердили интоксикацию у Алексея Навального

Отмечается, что врачи ещё не смогли точно установить субстанцию, однако действие отравляющего вещества, которое вызывает блокирование холинэстеразы в организме, подтверждено независимыми лабораториями.
Областная газетавчера в 12:40
6K

Компания Джека Ма перед IPO отчиталась о росте прибыли в 10 раз

Подконтрольная одному из богатейших людей Китая Джеку Ма (Forbes в режиме реального времени оценивает его состояние в $50,7 млрд) финансово-технологическая компания Ant Group Co. подала документы для проведения первичного публичного размещения (IPO) акций на биржах в Гонконге и Шанхае, сообщает Wall Street Journal (WSJ).
РБК07:36

Счетная палата выявила нарушения с выплатой пенсий россиянам

Из-за несвоевременного поступления сведений о смерти и снятия средств с банковского счета родственниками умершего пенсионера, переплаты пенсий только в двух территориальных органах ПФР составили более 377 млн руб.
Газета.Ru02:51
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Ротенберги возглавили список богатейших семей России по версии Forbes

Семья Ротенбергов, ключевым активом во владении которой является компания "Мостотрест", в первый раз за шесть лет оказалась на первом месте в рейтинге самых богатых семейных кланов России, потеснив прежних лидеров — Гуцериевых, пишет журнал Forbes.
РИА Новости02:03
1,5K