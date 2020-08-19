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РБК
РБК

Оппозиция заявила об обмане Лукашенко его окружением

О создании координационного совета по трансферу власти 14 августа объявила Светлана Тихановская, которая была основной соперницей Лукашенко на выборах.В источнике
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Собеседник

Лукашенко обманывает его собственное окружение, считает Колесникова

Собеседник03:50
Lenta.ru

Белорусская оппозиция заявила об обмане Лукашенко его окружением

Lenta.ru04:20
Коммерсантъ

Оппозиция предположила, что Лукашенко обманывают его соратники

Коммерсантъ04:06
Piter.tv

Белорусская оппозиция заявила об обмане Лукашенко его окружением

Piter.tv04:34
Daily Storm

Колесникова предположила обман Лукашенко его окружением

Daily Storm03:43
ИА Красная Весна

Президента Лукашенко обманывает его окружение — соратница Тихановской

ИА Красная Весна02:58
РБК

Оппозиция заявила об обмане Лукашенко его окружением

РБК02:40

Ударивший девочку ножом в Анапе не смог объяснить свой поступок

Приезжий из Казахстана, напавший в Анапе на 12-летнюю девочку, пока не может объяснить, что сподвигло его на этот поступок, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах Краснодарского края.
РИА Новости04:20
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Кравчук назвал приоритет при урегулировании конфликта в Донбассе

Киев, 19 августа 2020, 08:20 — REGNUM Возвращению мирной жизни в Донбасс будут способствовать реализация практических шагов и уважение конфликтующих сторон друг к другу, заявил 18 августа глава делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью RT.
REGNUM01:20
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Власти Башкирии намерены выкупить контрольный пакет акций БСК

Правительство Башкирии готовит предложение по выкупу контрольного пакета акций Башкирской содовой компании (БСК), у которой завязался конфликт с жителями региона и экозащитниками из-за планов по добыче соды на горе Куштау, заявил глава Башкирии Радий Хабиров в интервью «Эху Москвы».
Ведомости04:39
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