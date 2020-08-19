Приезжий из Казахстана, напавший в Анапе на 12-летнюю девочку, пока не может объяснить, что сподвигло его на этот поступок, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах Краснодарского края.
Киев, 19 августа 2020, 08:20 — REGNUM Возвращению мирной жизни в Донбасс будут способствовать реализация практических шагов и уважение конфликтующих сторон друг к другу, заявил 18 августа глава делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью RT.
Правительство Башкирии готовит предложение по выкупу контрольного пакета акций Башкирской содовой компании (БСК), у которой завязался конфликт с жителями региона и экозащитниками из-за планов по добыче соды на горе Куштау, заявил глава Башкирии Радий Хабиров в интервью «Эху Москвы».