Белорусская оппозиция заявила об обмане Лукашенко его окружением
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Белорусская оппозиция заявила об обмане Лукашенко его окружением. Такое мнение высказала соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова в интервью РБК. Она считает, что Александр Лукашенко получает недостоверную информацию о происходящем в стране, так как его обманывает его собсвтенное окружение.В источнике
С чего всё началось
Оппозиция заявила об обмане Лукашенко его окружением
О создании координационного совета по трансферу власти 14 августа объявила Светлана Тихановская, которая была основной соперницей Лукашенко на выборах.
РБК02:40
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