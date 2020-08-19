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Белорусская оппозиция заявила об обмане Лукашенко его окружением

Белорусская оппозиция заявила об обмане Лукашенко его окружением. Такое мнение высказала соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова в интервью РБК. Она считает, что Александр Лукашенко получает недостоверную информацию о происходящем в стране, так как его обманывает его собсвтенное окружение.В источнике
С чего всё началось
РБК

Оппозиция заявила об обмане Лукашенко его окружением

О создании координационного совета по трансферу власти 14 августа объявила Светлана Тихановская, которая была основной соперницей Лукашенко на выборах.
РБК02:40
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Окружение обманывает Лукашенко, заявила оппозиция

Комсомольская правда06:27
РЕН ТВ

Белорусская оппозиция нашла единственное объяснение клеветы Лукашенко

РЕН ТВ06:16
РБК

Оппозиция заявила об обмане Лукашенко его окружением

РБК02:40
Национальная служба новостей

Соратница Тихановской уверена, что Лукашенко обманывают

Национальная служба новостей05:32
Lenta.ru

Белорусская оппозиция заявила об обмане Лукашенко его окружением

Lenta.ru04:20
Коммерсантъ

Оппозиция предположила, что Лукашенко обманывают его соратники

Коммерсантъ04:06
РИА Новости

В оппозиции заявили об обмане Лукашенко его окружением

РИА Новости05:51

В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг

Курск, 19 августа 2020, 12:56 — REGNUM В больнице Курска скончалась пожилая женщина, которая неделей ранее «ожила» в морге районной больницы, куда её отправили по ошибке, сообщил 19 августа портал «КП-Курск» со ссылкой на родственницу погибшей.
REGNUM05:56
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Самолет с 33 бойцами ЧВК собирались экстренно посадить в Киеве

План спецслужб незалежной состоял в том, чтобы самолет с этой группой, который 25 июля должен был вылететь по маршруту Минск-Стамбул, был экстренно посажен на территории Украины из-за того, что одному из пассажиров этого рейса стало плохо.
Комсомольская правда05:43
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