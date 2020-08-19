Белорусская оппозиция заявила об обмане Лукашенко его окружением

Белорусская оппозиция заявила об обмане Лукашенко его окружением. Такое мнение высказала соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова в интервью РБК. Она считает, что Александр Лукашенко получает недостоверную информацию о происходящем в стране, так как его обманывает его собсвтенное окружение.