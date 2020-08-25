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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Белорусская валюта поднимает цены на электронику из России

Участники рынка отмечают кратковременный рост спроса, но в перспективе готовятся к снижению поставок. Интернет-магазины в Белоруссии начали поднимать цены на различные категории товаров, сообщил 25 августа Telegram-канал белорусского издания Tut.by со ссылкой на жалобы читателей.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Белорусская валюта поднимает цены на электронику из России

Белорусская валюта поднимает цены на электронику из России Российские дистрибуторы электроники, от поставок которых полностью зависит розничный рынок Белоруссии, предупреждают, что из-за скачка курса местной валюты цены в магазинах страны могут вырасти на 10–25%.
Коммерсантъвчера в 15:24
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Падение белорусского рубля может спровоцировать рост цен на импорт электроники из России

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Падение белорусского рубля вызовет рост цен на импорт электроники из России

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Кризис белорусского рубля вызвал подорожание электроники из России

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Стоимость электроники из России в магазинах Белоруссии может вырасти на 25%

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В Белоруссии повысят цены на электронику из России

Деловое.ТВ08:09
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Белорусы столкнутся с небывалым подорожанием товаров

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Белорусская валюта поднимает цены на электронику из России

Коммерсантъвчера в 15:24

Алексиевич отказалась давать показания в СК Белоруссии

Нобелевский лауреат и член президиума координационного совета (КС) Светлана Алексиевич заявила, что воспользовалась правом не свидетельствовать против себя на допросе в Следственном комитете (СК), передает Tut.by.
РБК08:59
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Лера Кудрявцева сообщила о госпитализации своей матери с инсультом

Знаете, первые секунды начинаешь глотать воздух и ничего не соображаешь. Сегодня я уже пришла в себя, есть план действий. Нас ждет долгий путь к восстановлению, но мы справимся. Мамуля, люблю тебя сильно-сильно! Берегите родителей!
Лера Кудрявцева
Российская актриса
Слово и Деловчера в 08:39
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Немецкие врачи подтвердили интоксикацию у Алексея Навального

Отмечается, что врачи ещё не смогли точно установить субстанцию, однако действие отравляющего вещества, которое вызывает блокирование холинэстеразы в организме, подтверждено независимыми лабораториями.
Областная газета24 августа в 12:40
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45-летняя Татьяна Навка спровоцировала слухи о третьей беременности

Татьяна Навка спровоцировала слухи о третьей беременности Источники из окружения Татьяны Навки, предпочитающие оставаться анонимными, подтвердили, что Татьяна Навка и Дмитрий Песков готовятся вновь стать родителями.
Вокруг ТВ05:26
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Выбор ипотеки: 7 главных правил

Не забывайте, что если у вас начиная с 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок, для вас доступен кредит под 4,7% по программе Сбербанка "Ипотека с господдержкой для семей с детьми".
ТАСС09:33

В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ru08:44
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