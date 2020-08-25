Выбор ипотеки: 7 главных правил

Не забывайте, что если у вас начиная с 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок, для вас доступен кредит под 4,7% по программе Сбербанка "Ипотека с господдержкой для семей с детьми".