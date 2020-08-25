Белорусская валюта поднимает цены на электронику из России
Участники рынка отмечают кратковременный рост спроса, но в перспективе готовятся к снижению поставок. Интернет-магазины в Белоруссии начали поднимать цены на различные категории товаров, сообщил 25 августа Telegram-канал белорусского издания Tut.by со ссылкой на жалобы читателей.В источнике
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Белорусская валюта поднимает цены на электронику из России
Белорусская валюта поднимает цены на электронику из России Российские дистрибуторы электроники, от поставок которых полностью зависит розничный рынок Белоруссии, предупреждают, что из-за скачка курса местной валюты цены в магазинах страны могут вырасти на 10–25%.
Коммерсантъвчера в 15:24
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