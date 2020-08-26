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Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

В Белоруссии повысят цены на электронику из России

По мнению опрошенных экспертов, розничный рынок Белоруссии полностью зависит от поставок дистрибьюторов электроники из России, поскольку в стране нет складов производителей. Многие жители уже стали жаловаться на рост цен в социальных сетях и новостных порталах.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Белорусская валюта поднимает цены на электронику из России

Белорусская валюта поднимает цены на электронику из России Российские дистрибуторы электроники, от поставок которых полностью зависит розничный рынок Белоруссии, предупреждают, что из-за скачка курса местной валюты цены в магазинах страны могут вырасти на 10–25%.
Коммерсантъвчера в 15:24
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iReactor

Падение белорусского рубля вызовет рост цен на импорт электроники из России

iReactor08:54
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Кризис белорусского рубля вызвал подорожание электроники из России

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Стоимость электроники из России в магазинах Белоруссии может вырасти на 25%

News.ru08:13
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В Белоруссии повысят цены на электронику из России

Деловое.ТВ08:09
Рамблер

Белорусы столкнутся с небывалым подорожанием товаров

Рамблер06:26
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Белорусская валюта поднимает цены на электронику из России

Коммерсантъвчера в 15:24

Песков прокомментировал выкуп Пригожиным долга Навального и ФБК

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал решение директора компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» Евгения Пригожина выкупить у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, основавшего Фонд борьбы с коррупцией (ФБК).
Lenta.ru08:32
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Во Франции переименуют роман Агаты Кристи «Десять негритят»

Детективный роман британской писательницы Агаты Кристи "Десять негритят", впервые выпущенный в 1939 году, будет переименован во Франции и станет называться "Их было 10" после многочисленных обращений в социальных сетях.
ТАСС06:12
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Жириновский предложил Путину перевести Фургала под домашний арест

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с предложением рассмотреть возможность перевода Сергея Фургала под домашний арест в Хабаровский край для снижения напряженности в регионе.
РИА Новости08:25
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Совбез ООН выступил против требования США по санкциям против Ирана

Члены Совета Безопасности ООН не признали требование США восстановить санкции против Ирана в рамках резолюции 2231, подавляющее большинство стран считают, что Вашингтон не имеет права на такой шаг.
РИА Новостивчера в 16:45
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В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ru08:44
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У ученого из Норвегии суд конфисковал волосы российских студенток

Московский районный суд Санкт-Петербурга привлек гражданина Норвегии к административной ответственности после того, как его задержали на таможне при попытке вывезти из РФ волосы российских студенток, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты08:07
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