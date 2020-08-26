В Белоруссии повысят цены на электронику из России

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По мнению опрошенных экспертов, розничный рынок Белоруссии полностью зависит от поставок дистрибьюторов электроники из России, поскольку в стране нет складов производителей. Многие жители уже стали жаловаться на рост цен в социальных сетях и новостных порталах.