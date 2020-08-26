В Белоруссии повысят цены на электронику из России
По мнению опрошенных экспертов, розничный рынок Белоруссии полностью зависит от поставок дистрибьюторов электроники из России, поскольку в стране нет складов производителей. Многие жители уже стали жаловаться на рост цен в социальных сетях и новостных порталах.В источнике
С чего всё началось
Белорусская валюта поднимает цены на электронику из России
Белорусская валюта поднимает цены на электронику из России Российские дистрибуторы электроники, от поставок которых полностью зависит розничный рынок Белоруссии, предупреждают, что из-за скачка курса местной валюты цены в магазинах страны могут вырасти на 10–25%.
Коммерсантъвчера в 15:24
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