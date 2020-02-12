Общество
RT на русскомБелорусские НПЗ начали забор технологической нефти из «Дружбы»
Белоруссия начала забор технологической нефти для своих нефтеперерабатывающих заводов из веток магистрального нефтепровода «Дружба», которые не задействованы при транзите российской нефти западным потребителям. Об этом сообщили РИА Новости в концерне «Белнефтехим».
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Общество
Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого предпринимательства
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что лично возглавит правительственную комиссию по развитию малого и среднего предпринимательства.
Здоровье
1068 человек стали жертвами коронавируса в провинции Хубэй
По данным регионального комитета по вопросам гигиены и здравоохранения, число заболевших пневмонией, вызванной новым коронавирусом, в Хубэй превысило 33,3 тысячи человек.
Политика
Зеленский призвал разработать программу украинизации молодежи Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по обеспечению молодежи, живущей на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, возможностями получения украинского паспорта и содействию абитуриентам в поступлении в украинские вузы.
Общество
В Калининграде разгорелся скандал из-за камеры в кабинете гинеколога
Жительница Калининграда Екатерина Серебренникова обратилась в региональный минздрав и прокуратуру из-за того, что в кабинете УЗИ в женской консультации установлена видеокамера.
Общество
Шарапова пришла на вечеринку «Оскара» в прозрачном платье
Российская теннисистка Мария Шарапова пришла на вечеринку по случаю вручения премии американской киноакадемии «Оскар» в откровенном прозрачном платье.
Политика
Филиппины расторгли военное соглашение с США
Соглашение о посещении войск было заключено в 1998 году и регулировало присутствие американских военных на Филиппинах.
Культура
Собчак ответила зрителям на критику своего нового шоу «Док-Ток»
Шоу-бизнес
Стас Садальский рассказал, как Тина Канделаки стала звездой
Станислав Садальский прокомментировал слова телеведущей Тины Канделаки о том, что она самостоятельно сделала себя и свою карьеру.
Общество
В Минпромторге исключили дефицит медицинских масок в России
Ранее глава Минпромторга заявил, что ведомство предпринимает всё необходимое, чтобы не допустить дефицита медицинских масок в России.
Происшествия
В ДТП в Туве два человека погибли и девять пострадали
Два человека погибли, еще девять получили травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей в Улуг-Хемском районе Тувы, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе МВД по республике.
Шоу-бизнес
Борющейся с раком актрисе Евгении Симоновой удалили легкое
Отечественной актрисе Евгении Симоновой врачи провели операцию по удалению легкого.
Экономика
«Газпром» планирует увеличить дивиденды за 2019 год
Для расчета дивидендов за прошлый год «Газпром» может использовать нескорректированную чистую прибыль, сообщил в интервью Bloomberg заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов.
Здоровье
Врач назвал храп признаком серьезной болезни
Политика
СМИ узнали о полувековой слежке ЦРУ за секретной перепиской 120 стран
ЦРУ совместно с разведкой ФРГ на протяжении полувека перехватывало секретные сообщения более чем 120 стран.
Общество
В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира
Армия и оружие
На улицах США замечен похожий на Т-90 танк
На улицах США замечена боевая машина, которая по виду напоминает российский танк Т-90.
Кино
Россияне назвали лучшую мелодраму XXI века
Здоровье
Власти Камчатки отчитались о тратах на здравоохранение
За 2019 год на здравоохранение в Камчатском крае было направлено 17,9 млрд рублей, заявила глава регионального минздрава Елена Сорокина 12 февраля, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Общество
Число зараженных коронавирусом на круизном лайнере снова увеличилось
Число зараженных коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии увеличилось до 175 человек.
Политика
Россиянам дадут дополнительный выходной для голосования по Конституции
В Кремле планируют провести голосование по поправкам в Конституцию в будний день, который объявят выходным для всех россиян.
Здоровье
Доктор Мясников назвал плюсы коронавируса для россиян
Как сообщает ToDay News Ufa, в своем Тelegram-канале «Доктор Мясников» популярный доктор и телеведущий сообщил, что на данный момент риск подхватить новый китайский коронавирус именно на территории РФ полностью отсутствует.
Политика
Посольство России в Германии ответило на статью посла Польши о войне
Слова посла Польши в ФРГ Анджея Пшилебского о "наибольшей выгоде" Советского Союза от "окончания войны" против нацистской Германии и о внесении западными союзниками решающего вклада в разгром Третьего рейха стали примером исторического ревизионизма в русле установок Варшавы на фальсификацию истории, заявили во вторник в посольстве России в Германии.
Политика
США хотят серьезно обсудить с Россией и КНР сокращение ядерных запасов
США рассчитывают на "серьезное" обсуждение сокращений ядерных запасов с Россией и Китаем, заявил советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
Общество
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Экономика
Белоруссия завалила российский рынок контрафактными сигаретами
В январе в торговых точках практически на всей территории России продавались контрафактные сигареты, произведенные в Белоруссии.
Наука
Шерстистые мамонты массово вымерли из-за инбридинга
Напомним, что последней была популяция мамонтов на острове Врангеля, вымершая 4000 лет назад.
Экономика
В России пенсионерам повысили доплату за возраст
В свою очередь Пенсионном фонде России (ПФР) прокомментировали, что населению страны, достигшему 80-летнего возраста и более, а также граждане, которым в 2020 году исполнится 80 лет, пенсия будет автоматически повышена на размер фиксированной выплаты.
Общество
В Карелии пенсионер передал депутатам «подарки» за прибавку в 21 рубль
В Карелии пенсионер, недовольный размером индексации ветеранских выплат, пришел на заседание Заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
Наука
Колеса с актуаторами позволили управлять наклоном и дорожным просветом робота
В 2019 году инженеры под руководством Джонатана Робертса (Jonathan Roberts) из Квинслендского технологического университета предложили использовать в таких колесах не пассивные амортизаторы, а актуаторы, способные постоянно сдвигать расположение оси вращения колеса и тем самым влиять на параметры движения.
Космос
Ученые выяснили, когда из Солнечной системы исчезнут крупные астероиды
Стоит отметить, что во времена, о которых идет речь в исследовании, Солнечная система в любом случае будет не слишком похожа на ту, какой ее знает человечество.