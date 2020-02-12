Белоруссия начала забор технологической нефти для своих нефтеперерабатывающих заводов из веток магистрального нефтепровода «Дружба», которые не задействованы при транзите российской нефти западным потребителям. Об этом сообщили РИА Новости в концерне «Белнефтехим».

Здоровье 1068 человек стали жертвами коронавируса в провинции Хубэй По данным регионального комитета по вопросам гигиены и здравоохранения, число заболевших пневмонией, вызванной новым коронавирусом, в Хубэй превысило 33,3 тысячи человек.

Политика Зеленский призвал разработать программу украинизации молодежи Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по обеспечению молодежи, живущей на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, возможностями получения украинского паспорта и содействию абитуриентам в поступлении в украинские вузы.

Политика Филиппины расторгли военное соглашение с США Соглашение о посещении войск было заключено в 1998 году и регулировало присутствие американских военных на Филиппинах.

Происшествия В ДТП в Туве два человека погибли и девять пострадали Два человека погибли, еще девять получили травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей в Улуг-Хемском районе Тувы, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе МВД по республике.

Экономика «Газпром» планирует увеличить дивиденды за 2019 год Для расчета дивидендов за прошлый год «Газпром» может использовать нескорректированную чистую прибыль, сообщил в интервью Bloomberg заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов.

Здоровье Власти Камчатки отчитались о тратах на здравоохранение За 2019 год на здравоохранение в Камчатском крае было направлено 17,9 млрд рублей, заявила глава регионального минздрава Елена Сорокина 12 февраля, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Политика Россиянам дадут дополнительный выходной для голосования по Конституции В Кремле планируют провести голосование по поправкам в Конституцию в будний день, который объявят выходным для всех россиян.

Здоровье Доктор Мясников назвал плюсы коронавируса для россиян Как сообщает ToDay News Ufa, в своем Тelegram-канале «Доктор Мясников» популярный доктор и телеведущий сообщил, что на данный момент риск подхватить новый китайский коронавирус именно на территории РФ полностью отсутствует.

Политика Посольство России в Германии ответило на статью посла Польши о войне Слова посла Польши в ФРГ Анджея Пшилебского о "наибольшей выгоде" Советского Союза от "окончания войны" против нацистской Германии и о внесении западными союзниками решающего вклада в разгром Третьего рейха стали примером исторического ревизионизма в русле установок Варшавы на фальсификацию истории, заявили во вторник в посольстве России в Германии.

Общество ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.

Экономика Белоруссия завалила российский рынок контрафактными сигаретами В январе в торговых точках практически на всей территории России продавались контрафактные сигареты, произведенные в Белоруссии.

Экономика В России пенсионерам повысили доплату за возраст В свою очередь Пенсионном фонде России (ПФР) прокомментировали, что населению страны, достигшему 80-летнего возраста и более, а также граждане, которым в 2020 году исполнится 80 лет, пенсия будет автоматически повышена на размер фиксированной выплаты.

Наука Колеса с актуаторами позволили управлять наклоном и дорожным просветом робота В 2019 году инженеры под руководством Джонатана Робертса (Jonathan Roberts) из Квинслендского технологического университета предложили использовать в таких колесах не пассивные амортизаторы, а актуаторы, способные постоянно сдвигать расположение оси вращения колеса и тем самым влиять на параметры движения.