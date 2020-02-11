Общество

RT на русскомRT на русскомБелорусские НПЗ начали забор технологической нефти из «Дружбы»

Белоруссия начала забор технологической нефти для своих нефтеперерабатывающих заводов из веток магистрального нефтепровода «Дружба», которые не задействованы при транзите российской нефти западным потребителям. Об этом сообщили РИА Новости в концерне «Белнефтехим».
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