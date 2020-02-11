Общество

КоммерсантъКоммерсантъБелоруссия перерабатывает последнюю нефть

Белоруссия начала выбирать технологическую нефть для переработки на своих НПЗ из веток магистрального нефтепровода «Дружба», не задействованных при транзите российской нефти на запад, сообщили «РИА Новости» в «Белнефтехиме».
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Польский оператор «Дружбы» прокомментировал забор нефти Белоруссией

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