Общество
КоммерсантъБелоруссия перерабатывает последнюю нефть
Белоруссия начала выбирать технологическую нефть для переработки на своих НПЗ из веток магистрального нефтепровода «Дружба», не задействованных при транзите российской нефти на запад, сообщили «РИА Новости» в «Белнефтехиме».
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Политика
В Совфеде могут появиться семь пожизненных сенаторов
Сопредседатель рабочей группы Талия Хабриева считает, что инициатива о пожизненном статусе для ряда сенаторов позволит наладить более эффективный контакт с гражданами, потому что в Совете Федерации появятся люди, "которых знают в лицо, лидеры нации".
Автоспорт
«Феррари» представила болид на сезон-2020
Болид на сезон-2020 получил название SF1000 – в нынешнем году «Феррари» станет первой командой в истории «Формулы-1», преодолевшей отметку в 1000 проведенных Гран-при.
Культура
Собчак отреагировала на критику своего нового шоу «Док-ток»
Ранее новое шоу с Собчак уличили в плагиате.
Футбол
Российская Премьер-Лига получит новое название
Новое название получит Российская Премьер-Лига, сообщает Веттіпд Іпsіdеr со ссылкой на свой источник.
Происшествия
Учительницу в Астрахани заподозрили в сексе с учеником
Политика
Аббас назвал возможным достижение мира с Израилем
Лидер Палестины Махмуд Аббас заявил, что считает возможным достижение мира между палестинцами и израильтянами.
Хоккей
«Спартак» обыграл «Металлург» и обеспечил себе участие в плей-офф КХЛ
Московский "Спартак" на своем льду одержал волевую победу над магнитогорским "Металлургом" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Политика
Посольство России в Германии ответило на статью посла Польши о войне
Слова посла Польши в ФРГ Анджея Пшилебского о "наибольшей выгоде" Советского Союза от "окончания войны" против нацистской Германии и о внесении западными союзниками решающего вклада в разгром Третьего рейха стали примером исторического ревизионизма в русле установок Варшавы на фальсификацию истории, заявили во вторник в посольстве России в Германии.
Армия и оружие
Турция нанесла массированный удар по сирийской армии
Шоу-бизнес
Экс-супруг рассказал о 12-дневном браке с Андерсон
Напомним, что возрастная разница между экс-супругами составляет 22 года. Питерс расстался с Андерсон по смс.
Происшествия
Петербурженка сбежала из коронавирусного карантина
Жительница Санкт-Петербурга сбежала из коронавирусного карантина в Боткинской больнице.
Гаджеты
Samsung представила Galaxy S20 со стократным зумом
Samsung представила линейку флагманских смартфонов Galaxy S20. Трансляция велась на YouTube-канале компании.
Авто
КамАЗ запатентовал электрогрузовик без кабины
Изображение грузовика без кабины на электрической тяге размещено в открытой базе Роспатента, обладателем патента указан КамАЗ, пишет издание Motor.
Общество
В Крыму суд освободил из-под стражи директора парка львов «Тайган»
Верховный суд Крыма освободил из-под стражи директора парка львов «Тайган» Олега Зубкова, ему заменили арест на запрет определенных действий, сообщает «РИА Новости».
Общество
СК проверит, как в Самаре онкобольную гоняли за одной таблеткой в день
Пациенты борются с раком и системой В Самаре следователи начали проверку после публикаций о том, что больная раком пациентка была вынуждена каждый день приходить в онкоцентр, чтобы получить на руки одну таблетку препарата, необходимого для лечения.
Шоу-бизнес
Анна Курникова и Энрике Иглесиас вновь стали родителями
Ведущий программы спросил у Хулио, правда ли он скоро вновь станет дядей — брат музыканта заявил, что уже стал им. Хулио Инглесиас "У моего брата теперь трое детей, он очень счастлив" Пол новорожденного ребенка семья Иглесиаса не раскрывает, Анна и Энрике информацию никак не комментировали.
Общество
Минтруд объяснил отсутствие индексации пенсий работающих пенсионеров
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков разъяснил ситуацию с отсутствием индексации пенсий работающих пенсионеров.
Здоровье
ЕР предложила изменить порядок медосвидетельствования водителей
Правозащитники партии Единая Россия предложили врачам и полиции при медосвидетельствовании водителей учитывать также видимые признаки опьянения, а не только наличие опьяняющих или дурманящих веществ в организме.
Экономика
ЦБ продаст Сбербанк правительству по рыночной стоимости
Глава Сбербанка Герман Греф на момент публикации материала не прокомментировал сообщение своего акционера, то есть ЦБ, о продаже контрольного пакета.
Общество
На Водонаеву написали второе заявление в полицию
Здоровье
Все школы Нижнего Новгорода с 13 февраля закроют на карантин
Все школы Нижнего Новгорода с 13 февраля будут закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ. Об этом сообщает департамент образования мэрии.
Происшествия
Медбрат из Перми сознался в авторстве постов об убийстве ветеранов
Медбрат-анестезист пермской больницы имени Гринберга Сергей Калинин взял на себя ответственность за публикацию анонимных сообщений об убийстве ветеранов посредством отключения их от аппарата искусственной вентиляции легких.
Единоборства
Емельяненко поспорил с главой «Ахмата», что год не будет пить алкоголь
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко поспорил на автомобиль с главой бойцовского клуба "Ахмат" Абузайдом Висмурадовым, что в течение года воздержится от алкоголя.
Общество
ВОЗ дала официальное название китайскому коронавирусу
Всемирная организация здравоохранения дала китайскому коронавирусу официальное название: COVID-2019.
Общество
Соловьев отреагировал на ролик со смеющейся над льготами телеведущей
Телеведущий и сотрудник ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с телеведущей программы "Вести Камчатский край", которая не смогла сдержать смех после слов о повышении выплат льготникам.
Политика
Зюганов: КПРФ не возражает против упоминания Бога в Конституции
КПРФ не против упоминания Бога в преамбуле Конституции, заявил председатель партии Геннадий Зюганов.
Шоу-бизнес
Милла Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери
Американская актриса русско-сербского происхождения Милла Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери Оушен.