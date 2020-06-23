Энергетика
News.ruБелорусские НПЗ закупят в июле у компаний РФ 1,58 млн тонн нефти
В рамках индикативного баланса на 2020 год белорусские НПЗ закупят в июле у российских нефтяных компаний 1,58 млн тонн нефти, — цитирует ТАСС Тищенко. Он подчеркнул, что из этого объёма 1,495 млн тонн будет поставлено по системе магистральных нефтепроводов и 85 тыс. тонн — по железной дороге.
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