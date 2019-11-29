Армия и оружие

РЕН ТВРЕН ТВБелорусские СМИ назвали невыгодной покупку российских Су-30СМ

Белорусский журналист Андрей Поротников заявил, что власти допустили ошибку, решив приобрести российские истребители Су-30СМ. По его словам, эксплуатация самолетов за 35 лет обойдется стране в 2,5 млрд долларов из-за необходимых ремонтов и замен двигателей.
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Белорусские СМИ назвали невыгодной покупку российских Су-30СМ

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Белорусский «эксперт» раскритиковал российский истребитель Су-30СМ

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«Не самолёты, а ужас»: Белоруссия раскритиковала купленные российские Су-30СМ

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Кто на самом деле в Белоруссии захотел F-16 вместо Су-30СМ

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В Белоруссии захотели F-16 и раскритиковали «кушающие» доллары Су-30СМ

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Приобретение беларусами российских истребителей Су-30СМ назвали ошибкой

ГЛАС.RU01:49

Журналист подсчитал стоимость содержания российских истребителей Су-35СМ

News.ru11:19
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Все пострадавшие при нападении в Гааге оказались несовершеннолетними

Сообщалось, что мужчина с ножом напал на прохожих на одной из нидерландских улиц, в результате пострадали несколько человек.
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Участник шоу «Голос» Ильдар Абдуллин передал привет Гаю

Участник восьмого сезона шоу «Голос» Ильдар Абдуллин передал привет родному городу.
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Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке

По данным СК, сотрудниками УФСБ по Кировской области установлено, что в 2014-2016 годах Быков в должности главы Кирова получил от предпринимателя через посредника взятку в 7,8 миллиона рублей за покровительство должностных лиц администрации Кирова и Кировской городской думы акционерному обществу "Автотранспортное предприятие" (АО "АТП").
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Устюгов дисквалифицирован в четвертьфинале спринта на этапе КМ в Руке

Российский лыжник Сергей Устюгов дисквалифицирован в первом четвертьфинале спринтерской гонки на этапе Кубка мира, который проходит в финской Руке.
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Трампу дали еще время на ответ об участии в слушаниях по импичменту

Председатель комитета палаты представителей по судебным вопросам Джерри Надлер отправил письмо на имя президента США Дональда Трампа, в котором попросил его до 6 декабря сообщить о том, готов ли глава государства дать показания в рамках расследования по импичменту.
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Число заемщиков МФО с начала года увеличилось почти на 25%

Число заемщиков микрофинансовых организаций (МФО) с января по сентябрь этого года увеличилось на 24% до 11 млн человек, передает ТАСС со ссылкой на заявление зампредседателя Центробанка (ЦБ) Владимира Чистюхина.
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Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в «поджоге лесов» Амазонии

Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил голливудского актера Леонардо Ди Каприо в спонсировании неправительственных организаций (НПО), которые предположительно устраивают лесные пожары в Амазонии.
РБК 19:41
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Представлен умный телевизор Xiaomi Mi TV 4X 2020 Edition

Компания Xiaomi анонсировала новый телевизор Xiaomi Mi TV 4X 2020 Edition.
Актуальные Новости вчера в 06:16
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Лишившийся рук при взрыве работник «Дома-2» добился пожизненных выплат

Потерявший обе руки при взрыве на площадке "Дома-2" молодой человек получил пожизненные выплаты, сообщает телеканал "360".
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Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксёрском поединке

Боксёрский поединок бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко и штангиста Михаила Кокляева в Москве завершился 29 ноября техническим нокаутом в первом раунде.
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Миллионер предрек Украине гибель из-за газа

Природный газ стал инструментом, "растлившим" Украину, он может стать причиной гибели страны.
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Анонс новой Half-Life вызвал дефицит шлемов виртуальной реальности

В общем, кто бы что ни говорил, а анонс новой части Half-Life вызвал ажиотаж не меньший, а возможно и больший, чем в свое время вызвал первый видеоролик с демонстрацией возможностей Half-Life 2.
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Мадуро мобилизовал армию Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ о мобилизации армии в ходе встречи с работниками транспортной отрасли.
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Раскрыты несбывшиеся планы США по присутствию в Крыму

Газета.Ru 06:54
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«Арсенал» опубликовал прощальное сообщение Эмери

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МИД Франции вызвал посла Турции из-за заявления Эрдогана о Макроне

Министерство иностранных дел Франции вызвало представителя Турции в стране из-за заявления турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о его французском коллеге Эммануэле Макроне.
Газета.Ru 12:31
Происшествия

Девушка умерла в отделе полиции Оренбурга

В Оренбурге в отделе полиции умерла девушка, доставленная туда за совершение правонарушения. Следственные органы уже начали проверку.
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Общество

Роскомнадзор опубликовал список распространяющих фейки ресурсов

Роскомнадзор опубликовал на своем сайте список информационных ресурсов, которые распространяли недостоверную информацию.
РБК 08:12
Происшествия

Установлена личность устроившего теракт на Лондонском мосту

Британская полиция установила личность мужчины, устроившего теракт на Лондонском мосту.
Газета.Ru 17:23
Политика

Apple пообещала разобраться с российским Крымом на картах

Компания Apple пообещала «внимательно присмотреться» к отображению Крыма, как российской территории, в своих приложениях «Карты» и «Погода», сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя компании.
REGNUM 19:12
Общество

В РФ зафиксировано рекордное количество вакансий

«Совершенно секретно»: Количество вакансий, открытых в России, побило значения 2016 года.
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Армия и оружие

Sohu: Япония может быстро создать 6000 атомных бомб в случае войны

Автор материала отмечает, что Токио под предлогом развития атомных электростанций смог обзавестись огромным запасом ядерного топлива для производства ядерного оружия.
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Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях

Украинского участника шоу «Кто против» на канале «Россия 1» Кирилла Животовского выгнали из студии после слов об антисемитизме, которые ведущий Дмитрий Куликов посчитал оскорбительными.
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Российские патрульные «Тигры» вышли на новый маршрут в Сирии

Российская военная полиция провела патрулирование по новому маршруту около города Кобани на севере Сирии.
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Huawei распродает смартфоны со скидкой до 17 тысяч рублей

Максимальная достигнет 17 тысяч рублей. Самая большая скидка будет действовать на смартфон Mate 20 Pro.
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Google пообещала $1,5 млн за взлом нового Android

Корпорация Google объявила, что заплатить до 1-1,5 млн за успешный взлом новых версий Android и защитного процессора Titan M для устройств на базе этой операционной системы.
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Украина озвучила вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже

Во время "нормандского саммита" в Париже президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить возвращение военнопленных, прекращение огня по всей линии фронта и восстановление контроля Киева над украинско-российской границей.
РИА Новости вчера в 09:46
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Украина назвала условие рассмотрения прямых поставок газа из России

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель назвал условие рассмотрения прямых поставок газа из России.
News.ru 15:55
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Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера «Витесса»

Российский специалист Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера голландского футбольного клуба "Витесс".
РИА Новости 16:40
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Актер Гришечкин опроверг сообщения о своем избиении

Актер Вячеслав Гришечкин опроверг РЕН ТВ сообщения о своем избиении в Москве.
РБК 03:29
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