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BFM.ru
BFM.ru

Белорусские «дочки» российских банков подняли ставки по вкладам

Белорусские «дочки» российских банков резко повысили ставки по вкладам в белорусских рублях на фоне политического кризиса в стране.В источнике
С чего всё началось
РБК

«Дочки» российских банков в Белоруссии резко подняли ставки по вкладам

Белгазпромбанк — единственная из российских «дочек», которая в августе—сентябре воздержалась от резкого повышения ставок по коротким вкладам для населения. Банк с 6 июля увеличил доходность по безотзывному вкладу на 30 дней до 12% годовых и с тех пор не пересматривал условия.
РБК04:30
Подробнее о событии
РИА Новости

«Дочки» российских банков в Белоруссии резко подняли ставки по вкладам

РИА Новости07:44
Национальная служба новостей

«Дочки» российских банков в Белоруссии резко подняли ставки

Национальная служба новостей07:57
Ведомости

«Дочки» российских банков в Белоруссии подняли ставки по вкладам

Ведомости07:51
Телеканал 360°

«Дочки» российских банков в Белоруссии резко подняли ставки по вкладам

Телеканал 360°08:51
Lenta.ru

Связанные с Россией белорусские банки пошли на экстренные меры

Lenta.ru06:36
Коммерсантъ

Белорусские «дочки» российских банков подняли ставки по вкладам

Коммерсантъ06:09
РБК

«Дочки» российских банков в Белоруссии резко подняли ставки по вкладам

РБК04:30

Посол Украины обеспокоен «интеграцией» России и Белоруссии

По словам Кизима, сближение России и Белоруссии началась и, как считает посол Украины, в ближайшее время белорусский президент Александр Лукашенко приедет с визитом в Москву, где, в том числе, будут говорить об интеграции.
Посол Украины обеспокоен «интеграцией» России и Белоруссии
REGNUM08:41
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СК назвал замглавы Минэнерго Тихонова организатором хищения средств

Следственный комитет России назвал замминистра энергетики Анатолия Тихонова организатором хищения в ходе разработки информационной системы ТЭК за 600 миллионов рублей, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
СК назвал замглавы Минэнерго Тихонова организатором хищения средств
РИА Новости08:44
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Колесникова пожаловалась на действия силовиков в СК Белоруссии

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова обратилась с заявлением в Следственный комитет Белоруссии с требованием привлечь к ответственности силовиков, оказывавших на неё давление в ходе задержания.
RT на русском04:28
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Лишенный сана уральский схимонах Сергий отлучен от церкви

Бывшего схиигумена Сергия (Романова), который своевольно удерживает Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, отлучили от церкви, потому что он сам поставил себя вне общения с ней, написал в Telegram-канале заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
Газета.Ru07:22
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Названы сроки появления у россиян коллективного иммунитета к COVID-19

Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции может сформироваться у россиян к осени 2021 года за счет вакцинации, а также естественного течения заболевания, считает и.о. директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов.
РИА Новости09:27

ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов

В Федеральной налоговой службе рассказали, что банки будут направлять сведения для расчета НДФЛ территориальным органам ФНС до первого февраля года, который следует за отчетным налоговым периодом.
Evo-rus.com09:35
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