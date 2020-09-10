Белгазпромбанк — единственная из российских «дочек», которая в августе—сентябре воздержалась от резкого повышения ставок по коротким вкладам для населения. Банк с 6 июля увеличил доходность по безотзывному вкладу на 30 дней до 12% годовых и с тех пор не пересматривал условия.

РБК 04:30