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Lenta.ru
Lenta.ru

Связанные с Россией белорусские банки пошли на экстренные меры

Белорусские «дочки» российских банков пошли на экстренные меры и взвинтили ставки по краткосрочным вкладам в белорусских рублях на фоне политического кризиса в республике.В источнике
С чего всё началось
РБК

«Дочки» российских банков в Белоруссии резко подняли ставки по вкладам

Белгазпромбанк — единственная из российских «дочек», которая в августе—сентябре воздержалась от резкого повышения ставок по коротким вкладам для населения. Банк с 6 июля увеличил доходность по безотзывному вкладу на 30 дней до 12% годовых и с тех пор не пересматривал условия.
РБК04:30
Подробнее о событии
РИА Новости

«Дочки» российских банков в Белоруссии резко подняли ставки по вкладам

РИА Новости07:44
Национальная служба новостей

«Дочки» российских банков в Белоруссии резко подняли ставки

Национальная служба новостей07:57
Ведомости

«Дочки» российских банков в Белоруссии подняли ставки по вкладам

Ведомости07:51
Телеканал 360°

«Дочки» российских банков в Белоруссии резко подняли ставки по вкладам

Телеканал 360°08:51
Lenta.ru

Связанные с Россией белорусские банки пошли на экстренные меры

Lenta.ru06:36
Коммерсантъ

Белорусские «дочки» российских банков подняли ставки по вкладам

Коммерсантъ06:09
РБК

«Дочки» российских банков в Белоруссии резко подняли ставки по вкладам

РБК04:30

ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов

Налоговая служба объяснила, как будет работать налог на доходы от банковских вкладов: налоговики сами соберут информацию обо всех вкладах гражданина во всех банках, определят налоговую базу и рассчитают, сколько денег необходимо заплатить в бюджет.
Ведомостивчера в 17:03
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Избивший росгвардейца боксер Кушиташвили получил условный срок

Двукратный чемпион России по боксу, участник чемпионата мира 2019 года Георгий Кушиташвили получил три года условно по делу о нападении на сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков без цели сбыта.
Российская газета07:52
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В Москве отменят карантин для больных ОРВИ при отсутствии коронавируса

Власти Москвы отменят обязательный карантин для больных ОРВИ, которые сдали отрицательный тест на коронавирус, сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 24».
Ведомости09:55
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В Германии заявили, что Навальный выжил благодаря омским врачам

По данным издания, Навальный выжил во-первых благодаря быстрой реакции пилотов, которые оперативно посадили самолет в Омске, а во-вторых благодаря действиям омских врачей, которые сразу ввели Навальному атропин.
Моссовет19:12
2,7K

Результаты исследования по Навальному направили из МИД ФРГ в ОЗХО

Ранее в среду постпред России при ОЗХО Александр Шульгин сообщал «Интерфаксу», что Москва готова к сотрудничеству с международной организацией, если Берлин пришлет туда материалы по ситуации с Навальным.
Известия08:19
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СК назвал замглавы Минэнерго Тихонова организатором хищения средств

Следственный комитет России назвал замминистра энергетики Анатолия Тихонова организатором хищения в ходе разработки информационной системы ТЭК за 600 миллионов рублей, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
РИА Новости08:44
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Суд изъял имущество экс-главы Марий Эл и его соответчиков

«Ленинским районным судом Ульяновска удовлетворён второй иск заместителя генерального прокурора Российской Федерации о взыскании в государственную казну приобретённого коррупционным путём имущества бывшего главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова и других соответчиков», — заявили в надзорном ведомстве.
RT на русском08:17
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Названы сроки появления у россиян коллективного иммунитета к COVID-19

Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции может сформироваться у россиян к осени 2021 года за счет вакцинации, а также естественного течения заболевания, считает и.о. директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов.
РИА Новости09:27
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Адвокат Ефремова Пашаев признал нарушение Кодекса адвокатской этики

Квалификационная комиссия адвокатской палаты Республики Северная Осетия усмотрела в публичной активности адвоката Эльмана Пашаева нарушения Кодекса этики, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru04:37
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Лишенный сана уральский схимонах Сергий отлучен от церкви

Бывшего схиигумена Сергия (Романова), который своевольно удерживает Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, отлучили от церкви, потому что он сам поставил себя вне общения с ней, написал в Telegram-канале заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
Газета.Ru07:22
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