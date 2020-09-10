Связанные с Россией белорусские банки пошли на экстренные меры
Смотрите также
В 11 регионах России зафиксированы вспышки коронавируса
Минздрав выступил за повышение минимального возраста продажи алкоголя
ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов
Избивший росгвардейца боксер Кушиташвили получил условный срок
Минеев стал чемпионом Fight Nights Global, победив Ермекова
Военные вертолеты приступили к тушению пожара в порту Бейрута
В Москве отменят карантин для больных ОРВИ при отсутствии коронавируса
В Германии заявили, что Навальный выжил благодаря омским врачам
СК назвал замглавы Минэнерго Тихонова организатором хищения средств
Суд изъял имущество экс-главы Марий Эл и его соответчиков
Лишенный сана уральский схимонах Сергий отлучен от церкви
Дмитрий Медведев предложил ввести базовый доход для россиян
Московский «Спартак» предложил контракт Далеру Кузяеву
В 11 регионах России зафиксированы вспышки коронавируса
В Москве отменят карантин для больных ОРВИ при отсутствии коронавируса
Посол Украины обеспокоен «интеграцией» России и Белоруссии
Военные вертолеты приступили к тушению пожара в порту Бейрута
Центр Гамалеи представил журналу Lancet протокол исследования вакцины
Лишенный сана уральский схимонах Сергий отлучен от церкви
Гол Кучерова стал решающим для победы «Тампы» над «Айлендерс»
Колесникова пожаловалась на действия силовиков в СК Белоруссии
Белорусские «дочки» российских банков пошли на экстренные меры и взвинтили ставки по краткосрочным вкладам в белорусских рублях на фоне политического кризиса в республике.В источнике
С чего всё началось
«Дочки» российских банков в Белоруссии резко подняли ставки по вкладам
Белгазпромбанк — единственная из российских «дочек», которая в августе—сентябре воздержалась от резкого повышения ставок по коротким вкладам для населения. Банк с 6 июля увеличил доходность по безотзывному вкладу на 30 дней до 12% годовых и с тех пор не пересматривал условия.
РБК04:30
Подробнее о событии