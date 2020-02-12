В исследовании учитывались только продажи брендов, которые не поставляются в Россию легально - NZ, Minsk, FEST, Credo. Каждая пятая пачка сигарет в Смоленской и Челябинской областях в несетевой рознице была нелегально завезена из Белоруссии (22%). В республике Дагестан - каждая десятая (10%).

с чего всё началось

Специалисты в январе 2020 года проанализировали данные порядка 600 тысяч онлайн-касс по розничной продаже и выяснили, что в 70 регионах России продаются контрабандные сигареты. Исследование показало, что каждая пятая пачка сигарет (22%) была нелегально доставлена в Смоленскую и Челябинскую области.

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