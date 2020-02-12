Общество
Газета.RuБелорусские контрабандные сигареты нашли в большинстве регионов РФ
Специалисты в январе 2020 года проанализировали данные порядка 600 тысяч онлайн-касс по розничной продаже и выяснили, что в 70 регионах России продаются контрабандные сигареты. Исследование показало, что каждая пятая пачка сигарет (22%) была нелегально доставлена в Смоленскую и Челябинскую области.
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с чего всё началось
В исследовании учитывались только продажи брендов, которые не поставляются в Россию легально - NZ, Minsk, FEST, Credo. Каждая пятая пачка сигарет в Смоленской и Челябинской областях в несетевой рознице была нелегально завезена из Белоруссии (22%). В республике Дагестан - каждая десятая (10%).РИА Новостивчера в 19:41
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