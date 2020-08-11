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РБК
РБК

Белорусские пограничники опубликовали видео въезда Тихановской в Литву

Доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова сообщила РБК, что женщину из страны вывезли белорусские власти. «Ее отъезд позволил освободить начальника ее штаба Марию Мороз», — пояснила Ковалькова, подтвердив, что и Тихановская, и Мороз находятся в Литве.В источнике
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РБК

Белорусские пограничники опубликовали видео въезда Тихановской в Литву

РБК09:04
Царьград

Пограничники Белоруссии посадили Навального в лужу, показав видео с соперницей Лукашенко

Царьград08:40
Life.ru

Власти Белоруссии показали видео, как основная соперница Лукашенко покидала страну

Life.ru08:00
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Литва предоставила Тихановской визу на один год

Светлане Тихановской предоставлена виза на один год и место для проживания в Литве В Литве заявили, что лидеру белорусской оппозиции ничего не оставалось, как покинуть страну Автор: Служба новостей Фото: Reuters Дата: 11.08.2020 (CHELINDUSTRY) Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская покинула свою страну под угрозой задержания, и белорусские власти способствовали ее отъезду.
Литва предоставила Тихановской визу на один год
Chelindustry.ru09:52
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Полиция допросила мужа Легкоступовой

Москва, 11 августа 2020, 15:28 — REGNUM Супруг певицы Валентины Легкоступовой, которая в настоящее время находится в больнице в коме после черепно-мозговой травмы, Юрий Фирсов доставлен на допрос в полицейский участок.
REGNUM08:28
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Суд обязал Uber и Lyft считать водителей полноценными сотрудниками

Компании, занимающиеся вызовом пассажиров, вместе с другими фирмами, работающими в условиях гиг-экономики, сопротивляются классификации своих водителей как наемных работников, что, по словам защитников трудящихся, дало бы работникам большие преимущества и права.
ITZine.ru05:15

«Спартак» поддержал требования ветеранов клуба к главе РФС

Московский "Спартак" поддержал требования ветеранов красно-белых пожизненно отстранить арбитров Василия Казарцева, видеоассистента рефери Алексея Еськова и главу проекта по внедрению VAR в России Леонида Калошина, передает ТАСС.
Газета.Ru10:17