Белорусские пограничники опубликовали видео въезда Тихановской в Литву
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Доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова сообщила РБК, что женщину из страны вывезли белорусские власти. «Ее отъезд позволил освободить начальника ее штаба Марию Мороз», — пояснила Ковалькова, подтвердив, что и Тихановская, и Мороз находятся в Литве.В источнике
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