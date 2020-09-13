Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Политика Сегодня
Политика Сегодня

Белорусские правоохранители задержали 250 человек в Минске

Милиционеры совместно с силовиками начали задерживать участников незаконной акции в Минске. Представители белорусской оппозиции были замечены на проспекте Независимости. Несколько колонн протестующих прошли вдоль проезжей части, после чего их начали задерживать силовики.В источнике
С чего всё началось
Преподаватели филологического факультета БГУ записали и разместили в интернете видеообращение, в котором выражают «солидарность и поддержку всем тем, кто отстаивает свое право на свободу мирных собраний и свободу слова», сообщает Tut.by
.
Коммерсантъ07:08
Подробнее о событии
Коммерсантъ

В Минске начались задержания участников акции протеста

Коммерсантъ07:08
Lenta.ru

В Минске начали заранее задерживать участников митинга

Lenta.ru07:15
ТАСС

Силовики проводят задержания протестующих в Минске

ТАСС08:11
РБК

Протесты в Минске. Прямая трансляция

РБК10:21
РИА Новости

Силовики начали задержания на акции протеста в Минске

РИА Новости07:52
Газета.Ru

В Минске начались задержания перед акцией протеста

Газета.Ru06:39
RT на русском

В Минске начались задержания протестующих

RT на русском06:37