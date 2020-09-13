Белорусские правоохранители задержали 250 человек в Минске
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Милиционеры совместно с силовиками начали задерживать участников незаконной акции в Минске. Представители белорусской оппозиции были замечены на проспекте Независимости. Несколько колонн протестующих прошли вдоль проезжей части, после чего их начали задерживать силовики.В источнике
С чего всё началось
Преподаватели филологического факультета БГУ записали и разместили в интернете видеообращение, в котором выражают «солидарность и поддержку всем тем, кто отстаивает свое право на свободу мирных собраний и свободу слова», сообщает Tut.by
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