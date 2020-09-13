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Политика Сегодня
Политика Сегодня

Белорусские правоохранители задержали 250 человек в Минске

Милиционеры совместно с силовиками начали задерживать участников незаконной акции в Минске. Представители белорусской оппозиции были замечены на проспекте Независимости. Несколько колонн протестующих прошли вдоль проезжей части, после чего их начали задерживать силовики.В источнике
С чего всё началось
Преподаватели филологического факультета БГУ записали и разместили в интернете видеообращение, в котором выражают «солидарность и поддержку всем тем, кто отстаивает свое право на свободу мирных собраний и свободу слова», сообщает Tut.by
.
Коммерсантъ07:08
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Задержания оппозиционеров идут по всей Белоруссии

Московский Комсомолец11:21
Газета.Ru

В Минске начались задержания перед акцией протеста

Газета.Ru06:39
ТАСС

Силовики проводят задержания протестующих в Минске

ТАСС08:11
Коммерсантъ

В Минске начались задержания участников акции протеста

Коммерсантъ07:08
РИА Новости

Силовики начали задержания на акции протеста в Минске

РИА Новости07:52
РБК

Протесты в Минске. Прямая трансляция

РБК10:21
RT на русском

В Минске начались задержания протестующих

RT на русском06:37

ЦСКА — Спартак 2:1 (2-й тайм)

Напомним, что Кокорин пропустил все шесть стартовых матчей "Спартака" в новом сезоне российской премьер-лиги из-за обнаруженного у него спазма.
Вести.Ru13:27
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Силовики применили водомет против протестующих в Бресте

Правоохранители в воскресенье применили водомет против участников акции протеста в белорусском Бресте, на пересечении проспекта Машерова и бульвара Космонавтов, после чего ОМОН начал жесткие задержания протестующих.
Взгляд.ру11:23
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Тренер «Рубина»: Удаление Комличенко повлияло на игру «Динамо»

Леонид Слуцкий, возглавляющий казанский "Рубин" подвёл итоги встречи с московским "Динамо" Команда из республики Татарстан одержала выездную победу с минимальным преимуществом – 1:0.
Честный рейтинг букмекеров13:25

Свежий трейлер ремастера Crysis посвятили рейтрейсингу на консолях

Студия подготовила лишь 40 секунд кадров на PS4 Pro и Xbox One X — на базовых PS4 и Xbox One рейтрейсинга не будет, а на старших версиях консолей он доступен только в отдельном режиме при динамическом разрешении 1080р.
Игромания.ру11 сентября в 11:49
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ЦБ предупредил о новом виде мошенничества с картами

Как пояснил изданию представитель ЦБ, такое мошенничество стало возможным из-за того, что один из банков не соблюдал рекомендации по противодействию мобильному мошенничеству и защите клиентов от несанкционированного доступа к их конфиденциальной информации через систему интерактивного голосового меню, которые были даны в 2019 году.
BFM.ruвчера в 06:26
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В МВД не зафиксировали серьезных нарушений на выборах

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Российская газета11:47
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Основная масса протестующих в Минске разошлась

Местные телеграм каналы сообщают, что военная техника уезжает от резиденции Лукашенко, баррикады, которые соорудили несколько протестующих в Минске из дорожных ограждений, уже разобрали, центральные станции метро в белорусской столице открылись и работают в обычном режиме.
Эхо Москвы13:10

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В отношении депутата городской думы Новороссийска 6-го созыва, председателя совета местного отделения партии «Справедливая Россия» Михаила Ерохина возбуждено уголовное дело по подозрению в попытке мошенничества.
РБК05:35
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