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Белорусские производители сахара повысили отпускные цены на продукцию

Подчеркивается, что повышение стоимости белого сахара является превентивной мерой «с учетом сложившейся конъюнктуры рынка».
ФАН
"Производители сахара увеличат уровень отпускной цены сахара белого, который сохранялся с 2016 года", - говорится в сообщении.
РИА Новости
"На фоне двукратного ценового разрыва с Российской Федерацией эксперты прогнозируют возможность массового вывоза сахара за пределы Беларуси", - поясняется в сообщении.
РИА Новости
«Сегодня мы вынуждены принимать меры для защиты внутреннего рынка и повысить отпускную стоимость продукции на 60 копеек (около 16,9 российского рубля по официальному курсу) за 1 килограмм», — продолжил глава концерна.
Евразия Daily

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