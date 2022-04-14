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Белорусские производители увеличивают отпускные цены на сахар

Отмечается, что "нынешнее изменение отпускной цены – превентивная мера с учетом сложившейся конъюнктуры рынка".
РИА Новости
"Производители сахара увеличат уровень отпускной цены сахара белого, который сохранялся с 2016 года", - говорится в сообщении.
РИА Новости
"На фоне двукратного ценового разрыва с Российской Федерацией эксперты прогнозируют возможность массового вывоза сахара за пределы Беларуси", - поясняется в сообщении.
РИА Новости
«Сегодня мы вынуждены принимать меры для защиты внутреннего рынка и повысить отпускную стоимость продукции на 60 копеек (около 16,9 российского рубля по официальному курсу) за 1 килограмм», — продолжил глава концерна.
Евразия Daily

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Белорусские заводы увеличили отпускные цены на сахар
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