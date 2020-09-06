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Говорит Москва
Говорит Москва

МВД Белоруссии отчиталось о задержании 10 человек на акциях протеста

Ранее корреспондент радиостанции «Говорит Москва» сообщал, что площадь оцепили силовики, людей туда не пропускают.В источнике
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Телеканал 360°

«Марш единства» начался в Минске. В центр города пригнали БТР и закрыли часть станций метро

Телеканал 360°вчера в 07:49
URA.Ru

В центр Минска стягивают автозаки и колонны БТР. Площади города обнесли колючей проволокой

URA.Ruвчера в 05:27
Эхо Москвы

Сторонники белорусской оппозиции планируют в эти минуты начать марш Единства в центре Минска

Эхо Москвывчера в 07:02
РИА Новости

В Минске рядом с площадью Независимости заметили спецтехнику

РИА Новостивчера в 04:57
Газета.Ru

На площадь Независимости в Минске прибыла спецтехника

Газета.Ruвчера в 04:23
Известия

На площадь Независимости в Минске прибыла спецтехника

Известиявчера в 04:08
ТАСС

В районе Дома правительства в Минске сконцентрированы большие силы правоохранителей

ТАССвчера в 06:16
КП - Беларусь

Марш 6 сентября в Минске: десятки тысяч протестующих, колючая проволока у Дворца независимости и БТРы в городе

КП - Беларусьвчера в 12:38

Опубликовано видео инцидента с российским ракетным комплексом «Игла»

Видео сопровождалось пояснением, что во время учений переносной зенитно-ракетный комплекс «Игла» внезапно вырвался из рук держащего его военнослужащего и полетел по непредсказуемой траектории.
Discover24вчера в 11:05
37

Депутат Госдумы попросил ФАС проверить Apple

Депутат Государственной думы, единоросс Антон Горелкин обратился в ФАС с просьбой проверить Apple — он подозревает, что компания злоупотребляет монопольным положением на рынке, затрудняя российским разработчикам доступ к системе распространения приложений.
Вести.Ru02:35
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Разработчик вакцины назвал срок победы над коронавирусом в России

Россия преодолеет пандемию коронавируса к лету 2021 г. с помощью массовой вакцинации населения, пишут «Известия» со ссылкой на директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга.
Ведомости02:55
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Американская гаубица сбила «российскую» ракету

Во время демонстрации работы усовершенствованной системы управления ведения боевых действий Advanced Battle Management System (ABMS) адаптированная 155-миллиметровая гаубица M109 Paladin сбила воздушную мишень BQM-167 Skeeter, имитирующую российскую крылатую ракету, сообщает Breaking Defense.
Lenta.ru03:04
9

Имадаев потерпел третье поражение в UFC кряду

Российский боец чеченского происхождения Зелим Имадаев (8-3) уступил удушающим приёмом в третьем раунде бразильцу Мишелу Перейре (24-11) в поединке в полусреднем весе на турнире UFC в Лас-Вегасе.
News.ruвчера в 22:06
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