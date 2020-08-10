Белорусские силовики начали разгонять протестующих спецсредствами
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Белорусские силовики начали применять спецсредства для разгона протестующих. Ранее сообщалось, что правоохранители уже начали применять дубинки и светошумовые гранаты. Также они ведут стрельбу по людям резиновыми пулями.В источнике
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Белорусские силовики начали разгон протестующих с применением спецсредств
Говорит Москвавчера в 14:57