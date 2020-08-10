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РЕН ТВ
РЕН ТВ

Белорусские силовики начали разгонять протестующих спецсредствами

Белорусские силовики начали применять спецсредства для разгона протестующих. Ранее сообщалось, что правоохранители уже начали применять дубинки и светошумовые гранаты. Также они ведут стрельбу по людям резиновыми пулями.В источнике
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BFM.ru

«Нет ясного понимания, что надо делать». Первые выводы жителей Белоруссии и политологов о ситуации в стране

BFM.ruвчера в 15:14
Говорит Москва

Белорусские силовики начали разгон протестующих с применением спецсредств

Говорит Москвавчера в 14:57
РЕН ТВ

Белорусские силовики начали разгонять протестующих спецсредствами

РЕН ТВвчера в 14:46
Век

Белоруссия протестует: граждане не согласны с результатами выборов

Веквчера в 03:48

Лекарство от рассеянного склероза найдено в яблочной кожуре

В ягодах съедобных растений, кожуре обычных яблок и груш содержится урсоловая кислота, которая может помочь врачам в лечении рассеянного склероза — тяжелого аутоиммунного заболевания нервной системы.
ИнфоСМИвчера в 11:57
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Суд запретил младшей из сестёр Хачатурян посещать массовые мероприятия

Бутырский суд Москвы запретил младшей из сестёр Хачатурян — Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой, принимать участие в публичных массовых мероприятиях, а также продлил запрет на определённые действия.
RT на русскомвчера в 10:38
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Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русскомвчера в 01:27
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Минздрав призывают отложить регистрацию вакцины от коронавируса

Регистрацию российской вакцины от коронавируса нового типа необходимо отложить до успешного завершения третьей стадии клинических испытаний, указано в письме Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
Газета.Ruвчера в 09:43
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Потанин заявил о давлении на «Норникель» из-за соглашения с UC Rusal

Президент и крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин (владеет 34,5%) заявил, что акционерное соглашение между основными владельцами компании, подписанное в 2012 году, более не нужно для ее дальнейшего эффективного развития.
РБКвчера в 08:59
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В втором полугодии тарифы за услуги ЖКХ в России вырастут на 4%

Стоящий во главе антимонопольной службы Виталий Королев подтвердил, что уже во второй половине 2020 гражданам придется платить за коммуналку больше в среднем на 4%. Обусловлен такой показатель размером инфляции, прогнозируемым на текущий год.
Актуальные Новости8 августа в 05:19
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